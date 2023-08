Moto3, Stefano Nepa si carica “In top 10 anche in un GP difficile”

Quello in Austria non è stato il weekend più brillante di Stefano Nepa in questa stagione Moto3 2023, ma ha portato a casa una top 10. Il pilota Angeluss MTA vuole guardare il lato positivo di un Gran Premio al Red Bull Ring iniziato non proprio secondo le aspettative ma finito comunque meglio di quanto pensasse. Nepa ora si avvicina a ben due round consecutivi per cercare altri solidi passi avanti: nei prossimi giorni tappa a Barcellona, poi in sequenza si corre a casa, a Misano. Scontato dire che non basta un 10° posto, mira a fare molto meglio.

Nepa fatica al Red Bull Ring

“In Austria abbiamo fatto tanta fatica, forse è stato il weekend più difficile finora” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. “Come prestazioni siamo stati indietrissimo fin dal venerdì, poi mano a mano siamo risaliti. Non riuscivamo però a trovare quel feeling buono per andare forte, per trovare il ritmo, e non riuscivo a capire la moto.” Una matassa apparsa difficile da sbrogliare. Guardando i vari turni, è solo 23° nelle Prove 1, ma lo troviamo in P11 nelle Prove 2 e poi 12° nelle Prove 3, più che sufficiente per la Q2 diretta. Alla fine però si prenderà l’11^ casella in griglia. “Siamo stati fino a sabato sera tardi e poi la domenica mattina a cercare di analizzare tutto.” Il rammarico è la mancanza da quest’anno di un warm up che possa aiutare a ‘sperimentare’ in caso di difficoltà, ma il format ormai è deciso. Dalle qualifiche si passa alla gara.

Un’altra top 10

“Abbiamo azzardato alcune cose che per fortuna hanno funzionato.” Nella corsa della domenica il pilota MTA è riuscito in un certo senso a limitare i danni. “Non mi aspettavo di riuscire a lottare nei 10” ha infatti ammesso Nepa. “Alla fine ne sono contento! Non avevo ritmo, non ero veloce e non mi sentivo bene con la moto, quindi tutto mi aspettavo tranne di lottare con Moreira rimasto nel secondo gruppetto.” Una gara che ha visto la pronta fuga dei primi. “Hanno fatto un altro sport, non so davvero come abbiano fatto a mettere quel gap ad inizio gara” ha commentato il pilota abruzzese. Ma come detto, il finale dopotutto non è da buttare viste le difficoltà. “Va bene così, è un’altra top 10. Dimostriamo che, anche se capita un weekend così, siamo lì e riusciamo a ricavarci sempre qualcosa di buono.”

Tra Spagna e Italia

Si discute ancora sul GP India (tutt’ora in dubbio), prima però si corre ancora in Europa. Il prossimo weekend è la volta del Circuit de Barcelona-Catalunya, in seguito Stefano Nepa affronterà il secondo evento stagionale in casa, visto che tocca al Misano World Circuit. Quali aspettative per questi due appuntamenti? “Sicuramente non dobbiamo partire come in Austria!” ha sottolineato Nepa. “Come tutte le altre gare poi l’obiettivo è sempre lo stesso: arrivare a stare davanti e giocarci le gare come abbiamo fatto in altre occasioni. Sono due piste che mi piacciono, “amiche”, anche se dev’essere uguale ovunque.” Ricordiamo che il pilota #82, nonostante qualche difficoltà (oltre ai postumi dell’infortunio di Sepang 2022) attualmente occupa la 10^ posizione iridata. Ma c’è ancora mezza stagione di tempo per fare sempre meglio.

Foto: Valter Magatti