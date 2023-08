Superbike Test Aragon, giorno 2: Rea chiude davanti alle Ducati

È andato in archivio anche il secondo dei due giorni di test Superbike in programma ad Aragon. Oggi le condizioni erano decisamente migliori rispetto a ieri e i team hanno potuto lavorare più efficacemente. Ciascuno aveva delle novità da provare in vista della ripresa del campionato e anche in ottica 2024.

Superbike, test Aragon: Petrucci il più veloce al mattino

La prima sessione mattutina, durata dalle ore 9 alle 13, ha visto Danilo Petrucci autore del miglior tempo in 1’49″168, circa 2 decimi meglio del best lap siglato da Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race del 2022. Dietro al pilota del Barni Spark Racing Team la Honda di Iker Lecuona (+0298), che domani sarà a Montmelò per affrontare il Gran Premio di Catalunya con il team LCR MotoGP. Terzo tempo per Alvaro Bautista, che con la sua Ducati ha chiuso la mattinata a 435 millesimi da quella di Petrux.

Quarto Jonathan Rea, che ha girato solo oggi visto che ai piloti Kawasaki avanzava un solo giorno di test per il 2023. Il sei volte campione del mondo SBK ha accusato 771 millesimi di ritardo dal leader. Alle sue spalle la Ducati di Michael Ruben Rinaldi e la Honda di Xavi Vierge. Top 10 completata da Garrett Gerloff (BMW Bonovo), Alex Lowes (Kawasaki), Loris Baz (BMW Bonovo) e Michael van der Mark (BMW).

Rea il migliore nel pomeriggio

Nella seconda sessione, disputata dalle 14 alle 18, è stato Rea a stampare il miglior tempo in 1’49″101. Il nord-irlandese ha preceduto Bautista di soli 67 millesimi. Lo spagnolo ha fatto lo stesso crono che Petrucci aveva realizzato al mattino. Alle loro spalle l’altra Kawasaki guidata da Lowes, distante ben 690 millesimi da quella di Jonny. Prima cinquina della classifica pomeridiana completata dalla Honda di Vierge e dalla Ducati di Rinaldi.

La prima delle BMW è quella di van der Mark, che si è messo dietro il collega di marchio Gerloff e il compagno di squadra Redding. In top 10 anche Petrucci e Baz. Prossimo appuntamento il round a Magny-Cours (Francia) del weekend 8-10 settembre, dove vedremo in azione anche i team Yamaha, assenti ad Aragon in questi due giorni.

SUPERBIKE TEST ARAGON, RISULTATI GIORNO 2: CLASSIFICA COMBINATA

Jonathan Rea 1’49″101 Danilo Petrucci +0″067 Alvaro Bautista +0″067 Iker Lecuona +0″365 Alex Lowes +0″690 Xavi Vierge +0″883 Michel Rinaldi +0″993 Michael van der Mark +1″261 Garrett Gerloff +1″483 Scott Redding +1″554 Loris Baz +1″834 Tetsuta Nagashima +1″925

