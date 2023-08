Che bello vedere Danilo Petrucci in vetta ai tempi dei test Superbike! Sappiamo benissimo che in queste circostanze bisogna valutare tanti fattori: gomme utilizzate, configurazioni d’assetto, programmi differenti delle varie squadre. Ma il pilota umbro dà l’impressione di aver cambiato decisamente passo, lo abbiamo già verificato coi podi collezionati nelle tappe del Mondiale di Donington e Most. In quelle occasioni ha fatto vedere i sorci verdi anche ai top rider, e questa tornata di collaudi al MotorLand di Aragon sta confermando l’impressione. Con gomma soffice, approfittando di condizioni meteo e d’asfalto di gran lunga migliori rispetto al giorno precedente, Danilone ha stampato un gran 1’49″168. Gli altri sono presi in contropiede, vedremo nel pomeriggio se anche gli avversari a cominciare da Alvaro Bautista e Jonathan Rea metteranno mano all’artiglieria, cioè alla gomma SCQ.

Occasione Magny Cours

Il Mondiale tornerà in pista l’8-10 settembre a Magny Cours, in Francia. Dopo una sosta di oltre un mese, si riparte in perfetta concomitanza con la MotoGP a San Marino, la genialità dei calendari. Petrucci non corre sul tobaga della Nievre dal lontanissimo 2011, cioè dai tempi della Superstock. “Finora sono andato più forte sulle piste che non conoscevo che su quelle dove ho gareggiato tante volte con la MotoGP” confida il pilota di Ducati Barni. “C’è una spiegazione: lo stile della MotoGP in Superbike non paga, quindi dove non ho riferimenti…è meglio!” Danilo era andato forte in questi test anche il giorno prima, segnando il terzo tempo dietro Rinaldi e Vierge (qui tutto il quadro). Per quello che contano, ecco i riferimenti al Motorland: il record in gara appartiene a Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1’49″375. Il turco detiene anche record in qualifica: 1’48″267. Yamaha non prende parte a questi test.

Nuovo motore per la Kawasaki?

Dopo essersi gustato il sorprendente debutto Superbike del 20enne Adrian Huertas, velocissimo al primo approccio in assoluto con la Ninja, la Kawasaki oggi è al lavoro coi titolari Jonathan Rea e Alex Lowes. Il team non ha dato dettagli sulla configurazione di motore utilizzata: se i risultati a Magny Cours non fossero brillantissimi, ci sono forti possibilità di guadagnare ulteriori cinque “gettoni” e quindi ottenere la concessione per utilizzare un nuovo albero a cammes. La soluzione permetterebbe alla Ninja di sfruttare i 15100 giri/minuto “guadagnati” prima del round di Imola, ma tuttora non utilizzati per limiti strutturali del quattro cilindri giapponese.

Secondo giorno, i tempi alle ore 13

1.Petrucci (Ducati) 1’49″168; 2. Lecuona (Honda) 1’49″466; 3. Bautista (Ducati) 1’49″603; 4. Rea (Kawasaki) 1’49″939; 5. Rinaldi (Ducati) 1’50″159; 6. Vierge (Honda) 1’50″412; 7. Gerloff (BMW) 1’50″557; 8. Lowes A. (Kawasaki) 1’50″600; 9. Baz (BMW) 1’50″935; 10. van der Mark (BMW) 1’50″968; 11. Redding (BMW) 1’51″102; 12. Nagashima (Honda) 1’51″558.

Foto: Instagram