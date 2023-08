Superbike Test Aragon, classifica giorno 1: Rinaldi leader, Huertas sorprende

È da poco terminato il primo dei due giorni di test Superbike ad Aragon. Il più veloce di tutti è stato Michael Ruben Rinaldi, che ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 1’50″388. Il pilota del team Aruba Ducati è in palla dopo la pausa estiva del campionato. Da ricordare che il crono record al Motorland appartiene a Toprak Razgatlioglu, che nella Superpole del 2022 ha chiuso in 1’48″267 e poi nella gara sprint ha fatto il giro più rapido in 1’49″375.

Secondo tempo odierno per Xavi Vierge con la Honda, che ha accusato un ritardo di 231 millesimi. Podio virtuale di giornata completato da Danilo Petrucci (+0″312) con la Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team. Quarta posizione per l’altra CBR1000RR-R della squadra HRC guidata da Iker Lecuona, a 609 millesimi da Rinaldi.

Superbike, test Aragon: Huertas davanti a Bautista

La prima BMW è quella di Garrett Gerloff del team Bonovo Action, con un gap di 643 millesimi dalla vetta. Sorprendente Adrian Huertas (+0″656), sesto con la Kawasaki Ninja ZX-10RR. Il pilota della Supersport ha guidato per la prima volta una moto Superbike ed è stato subito molto veloce.

Si è messo dietro Alvaro Bautista (settimo 717 millesimi da Rinaldi), che con la sua Ducati non si è preoccupato del time attack e si è concentrato su un altro tipo di lavoro. Top 10 completata da Scott Redding (BMW), Florian Marino (Kawasaki) e Michael van der Mark (BMW).

Domani in pista ci saranno anche Jonathan Rea e Alex Lowes, che sfrutteranno l’ultimo dei dieci giorni di test stagionali a loro disposizione.

Superbike Test Aragon, giorno 1: tempi ufficiali e classifica finale

I tempi del mattino

I tempi del pomeriggio

Foto: WorldSBK