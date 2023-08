MotoGP, Jorge Martin sfida Bagnaia: “Posso vincere il Mondiale”

In una stagione MotoGP dominata ancora una volta da Francesco Bagnaia (e Ducati), l’unico contendente al titolo per ora resta Jorge Martin. Il pilota madrileno del team Pramac Racing dista 62 punti dal campione del mondo e leader del campionato ed è il diretto inseguitore, inseguito a breve distanza da Marco Bezzecchi a -6 punti. Forte di una Desmosedici ufficiale, sembra l’unico che possa impensierire il talento della VR46 Riders Academy.

Jorge Martin pensa in factory

L’asso del team Pramac nutre buone speranze per ambire al titolo mondiale 2023, anche se l’obiettivo principale resta quello di approdare nel team factory nella stagione MotoGP 2025. Un’occasione sfumata lo scorso anno, quando Enea Bastianini gli ha soffiato la sella, forte di quattro vittorie che lo hanno proiettato sulla Rossa ufficiale. Jorge Martin ha preferito rinnovare la fiducia alla squadra satellite di Paolo Campinoti, potendo contare sul prototipo più competitivo del momento e su un trattamento economico e tecnico degno di nota. Ma in caso di mancata promozione nel team Ducati, nel 2025 potrebbe decidere di cambiare aria.

Il 25enne spagnolo è convinto di avere tutte le carte in regola per affermarsi campione. “Sono uno dei piloti più forti in campo e ho le capacità per vincere“. Dopo il nono posto in classifica dello scorso anno, è salito tre volte sul podio, centrando una vittoria al Sachsenring. Nelle Sprint Race ha fatto ancora meglio, con quattro podi e due successi. Segno che il feeling con la Desmosedici è notevolmente migliorato. “L’anno scorso al Mugello ero solo 13°. In questa stagione ho ottenuto il secondo posto alle spalle di Bagnaia. A quel punto sapevo di essere uno dei migliori. Poi ho vinto al Sachsenring“.

Sfida per il titolo MotoGP

La sfida diretta con Pecco non è facile, ma il suo secondo posto mette una certa pressione. “Adesso mi ha sul radar nella lotta per il campionato, questa è la cosa più importante“. Bezzecchi potrebbe inserirsi nella corsa al titolo iridato, anche se pare non impensierirlo più di tanto. “Marco continua a fare piccoli errori, mentre io e Pecco siamo un po’ più costanti su tutti i circuiti. Quindi penso che il campionato sarà tra me e Pecco“. Per il futuro le idee sono abbastanza chiare: “Il mio obiettivo è entrare in un team ufficiale nel 2025 perché me lo merito – ha dichiarato a Speedweek.com -. Ho il potenziale per vincere, ma la mia prima scelta è la Ducati. Ma se non apprezzano il mio talento e il mio lavoro, userò altre opzioni“.

