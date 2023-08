MotoGP, Marc Marquez: “Mio fratello Alex è fortunato”

Dopo essere ritornato in zona punti in Austria, Marc Marquez e Repsol Honda cercano un altro buon risultato in Catalunya, anche se il vero obiettivo è il Test MotoGP dopo il GP di Misano. Il Gran Premio di Barcellona è l’undicesimo appuntamento in calendario, a seguire ci sarà la tappa di Misano, ultimo round europeo prima dell’inizio del tour asiatico e dell’ultima uscita a Valencia.

Marquez con calma in Catalunya

Lo sbarco a Misano, più precisamente il test ufficiale di lunedì 11 settembre, sarà uno snodo cruciale per Marc Marquez e HRC. In quella occasione si attendono anticipazioni importanti da parte della Honda in vista della prossima stagione MotoGP. Prima bisogna concentrarsi sul Gran Premio di casa in territorio catalano. “Il fine settimana a Barcellona è sempre speciale. Comunque sia, l’obiettivo è quello di offrire un grande spettacolo a tutti i presenti e far trascorrere loro un weekend memorabile. Da parte nostra c’è del lavoro da fare e dobbiamo mantenere l’approccio calmo che abbiamo avuto negli ultimi fine settimana“.

I fratelli Marquez su piani diversi

Puntare al podio è un obiettivo improbo per il momento, meglio evitare cadute, raccogliere dati (e qualche punto), in attesa di tempi migliori. Discorso diverso per il fratello minore Alex Marquez che ha già raccolto 92 punti e una vittoria nella Sprint a Silverstone, in sella alla Ducati Desmosedici GP22 del team Gresini Racing. Entrambi i fratelli Marquez hanno faticato in Honda la scorsa stagione. E mentre Marc continua a trovarsi in una situazione complicata con il marchio giapponese, Alex ha trovato nuovi stimoli nel passaggio in Ducati.

Una mossa che si è rivelata vincente per Alex, nel suo momento migliore dall’esordio in MotoGP nel 2020. le sue prestazioni sono in forte ascesa e secondo Marc non c’è da sorprendersi. “Mi aspettavo questo livello da Alex. Perché è due volte campione del mondo. Quanti campioni del mondo ci sono in MotoGP?Ci sono tanti bravi piloti, ma campioni del mondo in Moto2 o Moto3? Non molti. Mi aspettavo che fosse veloce… Quando sei in una Casa dove tutti i piloti fanno fatica, capisci che magari hai il livello ma devi trovare lo spazio giusto“, ha sottolineato Marc Marquez. “È stato fortunato a trovare un buon posto e una buona squadra, lavora bene con la squadra. Quando l’ho visto a Valencia ho guardato la sua faccia e ho pensato ‘OK, sarà veloce!’ Non ho cambiato le serrature di casa!“.