Superbike, test ad Aragon: team e piloti presenti. Yamaha out

Il Mondiale Superbike ripartirà nel weekend 8-10 settembre a Magny-Cours (Francia), ma martedì 29 e mercoledì 30 agosto team e piloti tornano in azione ad Aragon per un test. Ogni giornata al Motorland sarà suddivisa in due sessioni da quattro ore ciascuna. L’unico costruttore non presente sarà Yamaha, il cui team ufficiale ha ancora un giorno da poter sfruttare con ciascuno dei suoi rider.

Superbike, chi c’è nel test ad Aragon: Ducati e Kawasaki

Il test è organizzato da Ducati, che sarà presente con Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Il campione in carica SBK non vede l’ora di togliersi un po’ di ruggine dopo la lunga pausa del campionato. Oltre a quelle del team Aruba, in pista ci saranno anche le Panigale V4 delle squadre private: Motocorsa con Axel Bassani, Barni con Danilo Petrucci e Go Eleven con Philipp Oettl.

Il team ufficiale Kawasaki Racing schiererà Jonathan Rea e Alex Lowes solo nel secondo giorno, visto che gliene resta solamente uno dei dieci a disposizione durante l’anno. Martedì ad Aragon gireranno il collaudatore Florian Marino e Adrian Huertas, premiato per aver vinto il titolo Supersport 300 nel 2021 e per il buon rendimento in Supersport. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni della Ninja ZX-10RR quando le temperature sono elevate e le gomme sono più consumate. Inoltre, verranno provate novità anche in ottica 2024.

Honda e BMW cercano una svolta

Il team Honda WorldSBK andrà a caccia di miglioramenti con Xavi Vierge e Iker Lecuona, che nel weekend sarà pure impegnato a Montmelò con la MotoGP, dato che è stato confermato come sostituto dell’infortunato Alex Rins nel team LCR. BMW sarà presente sia con il team ufficiale (Scott Redding e Michael van der Mark) sia con quello satellite Bonovo Action (Garrett Gerloff e Loris Baz). Sulla M 1000 RR verranno testate delle novità riguardanti il telaio.

Al Motorland correranno anche alcuni team e piloti del Mondiale Supersport: Aruba Ducati (Nicolò Bulega), PTR Triumph (Nikki Tuuli e Ondrej Vostatek), Petronas Honda (Tarran Mackenzie e Adam Norrodin).

Foto: WorldSBK