Impresa di Glenn Irwin: bis a Cadwell Park nel British Superbike

Una meravigliosa cornice di pubblico, tradizione consolidata della tappa di Cadwell Park del British Superbike, ha potuto assistere ad uno spettacolo grandioso nella seconda di tre gare in programma del “Party in the Park“. Gara 2, svoltasi in virtù del Summer Bank Holiday Weekend nel primo pomeriggio di lunedì 28 agosto, ha proposto 5 differenti leader della contesa, un plotoncino di 6 piloti racchiuso in 1” a giocarsi la vittoria, svariati colpi di scena fino al successo finale di Glenn Irwin. Un’affermazione conseguita in rimonta per il portacolori BeerMonster Ducati, scattato dalla terza fila dello schieramento ed in grado di completare l’opera per la personale doppietta dopo l’hurrà di Gara 1 soltanto alla diciottesima nonché ultima tornata della contesa.

RIMONTA SPAZIALE DI GLENN IRWIN

A Cadwell Park, si sa, i sorpassi non sono mai facili, ma il pluri-vincitore della North West 200 e miglior newcomer di sempre del TT ha pensato bene a rivedere questa teoria. Partito dalla nona fila, ritrovatosi ottavo al termine del primo giro, con la Panigale V4 R #2 ha compiuto una rimonta d’altri tempi, resa possibile anche dalla lotta infernale per il primato là davanti. Mentre Ryan Vickers vanificava una potenziale vittoria con un proprio errore al 7° giro, Kyle Ryde e Lee Jackson si rendevano protagonisti di una lotta fratricida per la leadership, favorendo di conseguenza il rientro finale proprio di GI2.

QUINDICESIMA VITTORIA NEL BRITISH SUPERBIKE

La svolta per Glenn Irwin si è registrata a 2/3 della distanza di gara quando, con un deciso attacco, si era sbarazzato di Leon Haslam (uno dei 5 leader della corsa) con un deciso sorpasso alla Chicane, guadagnando la terza posizione provvisoria. Tuttavia, per completare questa rimonta-capolavoro, ha dovuto attendere il rush finale della contesa. Dapprima al penultimo giro sfilando Jackson alla Park, successivamente all’ultima tornata con una migliore uscita dalla Barn, prendendosi la leadership ancor prima di impostare curva 1. Irwin ha così messo a segno la quindicesima vittoria in carriera nel British Superbike, la sesta stagionale portandosi a 12 lunghezze e mezzo di svantaggio dal compagno di squadra Tommy Bridewell, quinto in questa Gara 2.

RYDE E O’HALLORAN SUL PODIO

A completare il podio ci hanno pensato Kyle Ryde, con LAMI OMG Racing Yamaha secondo così come in Gara 1, più Jason O’Halloran, terzo in seguito ad un deciso sorpasso all’Hairpin a scapito di Lee Jackson, quest’ultimo scivolato al sesto posto. In virtù del giro più veloce, Leon Haslam (quarto con ROKiT BMW) scatterà dalla pole per Gara 3 in programma alle 16:15 locali (le 17:15 italiane) dove Irwin andrà a caccia del tris.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Cadwell Park, Classifica Gara 2

1- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 18 giri in 26’07.880

2- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.468

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.770

4- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.175

5- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.722

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.485

7- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 7.318

8- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 7.611

9- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.904

10- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 12.923

11- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.051

12- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.188

13- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 26.808

14- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 37.564

15- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 50.803