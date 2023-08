Glenn Irwin ritrova la vittoria nel British Superbike a Cadwell Park

Non c’era miglior modo di festeggiare il personalissimo 200esimo gettone di presenza nel British Superbike. Una vittoria “di” ed “alla” Glenn Irwin: a spalle larghe, dovendo soffrire dal primo all’ultimo giro di una tiratissima Sprint Race a Cadwell Park, contenendo l’avanzata della coppia OMG Yamaha formata da Kyle Ryde e Ryan Vickers. Al culmine di 12 intensi giri, il vice-Campione in carica ha centrato la propria 14esima vittoria in carriera nella serie nonché la quinta stagionale, tornando ad un successo che gli mancava dalla doppietta dello scorso mese di giugno a Knockhill.

200 GARE NEL BRITISH SUPERBIKE, 14 VITTORIE

Presenza fissa del British Superbike dal 2016 a questa parte passando da PBM Ducati, Bournemouth Kawasaki, TAS BMW, Honda Racing UK fino al ritorno quest’anno proprio con la compagine di Paul Bird, l’originario di Carrickfergus ha festeggiato il traguardo delle 200 gare disputate con una splendida vittoria. Scattato dalla prima fila, già alla staccata della Park nell’inaugurale tornata della contesa ha avuto modo di sopravanzare Ryan Vickers, resistendo successivamente al rientro delle R1 di punta.

FINALE COL FIATO SOSPESO

Cadwell Park è un circuito caratteristico con il celebre salto del Mountain, ma dove è difficile superare. Ci ha provato lo stesso Vickers al penultimo giro in piena Charlies, subendo tuttavia la risposta del Ducatista in uscita. Dal #7 si è passati al #77 sempre di casa LAMI OMG Racing Yamaha, ovvero un combattivo Kyle Ryde, in grado di passare Vickers all’ultima tornata in piena Park, senza tuttavia individuare le giuste modalità per sfilare la Panigale V4 R #2 nel finale.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Con Glenn Irwin tornato alla vittoria sono adesso 19 punti e mezzo che lo separano dal suo compagno di squadra in BeerMonster Ducati, Tommy Bridewell, quinto in questa Gara 1 preceduto da un Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) arrivato a ridosso del terzetto di testa ed ora a -49,5 in campionato. A 50 lunghezze resta Kyle Ryde, ma con ancora due gare da disputarsi domani a Cadwell Park, in particolare la seconda manche che vedrà Leon Haslam (fuori gioco per un problema tecnico) scattare dalla pole.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Cadwell Park, Classifica Gara 1

1- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 12 giri in 17’26.316

2- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.118

3- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.250

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.472

5- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.686

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.887

7- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.796

8- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.105

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.940

10- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 9.255

11- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 14.057

12- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.142

13- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.124

14- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 28.411

15- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 33.456

16- Luke Stapleford – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 34.272

17- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 36.484

18- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 42.619