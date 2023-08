Max Verstappen non sbaglia una mossa in un GP d’Olanda reso caotico dalle mutevoli condizioni meteo: 5 pit stop, un’interruzione e la volata finale. Ma vince sempre lui! Con questo trionfo davanti al pubblico di casa il due volte campione del Mondo raggiunge quota nove vittorie di fila, come Sebastian Vettel nel 2013. Ormai anche le statistiche cominciano ad essere da fuoriclasse assoluto della Formula 1. Sul podio uno spendido Fernando Alonso (Aston Martin) e il coriaceo Pierre Gasly, con l’Alpine. Beffato Sergio Perez: il secondo pilota Red Bull ha commesso diversi errori, giocandosi il podio causa cinque secondi di penalità per velocità eccessiva nella corsia box. Il missile progettato dal mago Adrian Newey non vince da solo…

Ferrari, mancano le gomme ai box!

Altra giornata storta per la Ferrari. Charles Leclerc, scattato dalla nona casella per il botto in qualifica, aveva pescato l’asso entrando in pit lane al primo giro, anticipando l’arrivo della pioggia dopo la partenza sull’asciutto. Ma nella piazzola Ferrari non erano pronte le gomme intermedie, così il monegasco è stato rimandato dentro a centro gruppo, avendo buttato alle ortiche circa 13 secondi. Un contatto successivo, con danni gravi al fondo vettura, lo ha poi costretto al ritiro. Carlos Sainz è stato invece a lungo in lotta per il podio, ma nella volata finale si è dovuto accontentare del quinto posto.

Tempo pazzo

Anche se ha vinto il solito Verstappen, questo GP d’Olanda è stato appassionante per merito dei continui cambi di meteo e condizioni del fondo. Al 65° dei 72 giri previsti un forte temporale ha indotto la direzione gara a fermare tutto, con nuova partenza dietro la safety dopo una quarantina di minuti di interruzione. Alla ripartenza Alonso ha tentato l’impresa sul bagnato, ma Max Verstappen ha controllato la situazione. In questo momento l’olandese è letteralmente imbattibile, in qualunque condizione.

Prossima fermata Monza

Adesso la Formula 1 torna in Italia per uno dei GP più storici, quello di Monza. Il via del GP Italia domenica alle 15:00. Sarà un’occasione d’oro per la Ferrari perchè su una pista ultra veloce il divario dalla Red Bull potrebbe essere meno evidente rispetto a quanto emerso nelle ultime uscite. Pensare di battere il Max Verstappen di oggi è un pò utopico, ma la Rossa ha sempre alimentato sogni: questa potrebbe essere la grande occasione per Charles Leclerc e Carlos Sainz.

