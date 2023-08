Moto3: da Alonso a Farioli, la mezza stagione dei debuttanti

Il Gran Premio d’Austria è stato il 10° dei 20 GP in programma nel 2023. Guardiamo alla categoria Moto3, come si stanno comportando i ragazzi all’esordio? Sei piloti in totale alla prima stagione completa nella classe minore: solo Collin Veijer è debuttante assoluto, l’unico italiano è Filippo Farioli, ma tutti sono stati già in grado di conquistare qualche punto iridato. Vediamo nel dettaglio cos’hanno fatto finora.

David Alonso già nella storia Moto3

Il giovane pilota Aspar Team, nato e cresciuto in Spagna ma di origini colombiane da parte di madre, ha già ottenuto due risultati di peso in Moto3, ma che valgono ancora di più data la nazionalità scelta per competere nel Mondiale. Sudamericani ne erano già salito sul podio, colombiani mai prima di lui: prima il 2° posto a Jerez, poi la vittoria a Silverstone. Sono questi i due picchi, assieme ad altri sei piazzamenti a punti, che permettono ad Alonso di tenere saldamente il comando nella classifica dei debuttanti.

José Antonio Rueda, un solo zero

È approdato in Red Bull KTM Ajo da campione sia Rookies Cup che in Moto3 JuniorGP. Grandi speranze quindi riposte in lui, ma occorre ricordare che emergere nel Mondiale non è mai immediato. Ogni tanto salta fuori un talento del calibro di Pedro Acosta, per tutti gli altri serve ovviamente il tempo di adattarsi. José Antonio Rueda non fa eccezione, anche se si sta comportando davvero molto bene nella sua prima stagione completa in Moto3. Finora ha concluso tutte le gare, l’unico zero è un piazzamento fuori dalla zona punti, e ha poi ottenuto 6 top 10, tra le quali spicca il 4° posto di Portimao. Risultati che gli permettono di essere secondo tra gli esordienti, a 25 punti di ritardo dal leader.

Collin Veijer in rampa di lancio

Debutto mondiale dopo il 2° posto ottenuto in Moto3 JuniorGP nel 2022. La giovane promessa dei Paesi Bassi ha un peso non indifferente sulle spalle, visto che ormai le feste mondiali per quei colori sono piuttosto rare. Collin Veijer è riuscito però a dare il suo primo contributo proprio nell’ultimo GP disputato. Segnali interessanti si sono visti anche in precedenza, come il 7° posto in casa e la P6 al Mugello, ma è proprio in Austria che il pilota di Staphorst ha brillato maggiormente. Una storica pole position per cominciare, a cui è seguita un’incredibile gara da protagonista, fino a chiudere 4°, ad un soffio dal primo podio. Attualmente Veijer occupa la 3^ posizione tra gli esordienti in classe minore.

David Salvador, l’occasione Moto3

Dopo svariate sostituzioni o wild card nei due anni precedenti, sempre senza prendere punti, è arrivata l’opportunità di disputare una stagione completa nel Motomondiale. I punti quest’anno sono arrivati subito col 13° posto a Portimao, seguito da due piazzamenti in top 10. Nel round di casa non ha avuto fortuna, sono poi arrivati altri tre piazzamenti fuori dai punti, mentre in Francia, in Gran Bretagna ed anche in Austria ha raggiunto la top 15. Al momento il miglior piazzamento in Moto3 è il 6° posto ottenuto a Silverstone, tra gli esordienti poi occupa la quarta posizione, l’ultimo in doppia cifra.

Syarifuddin Azman, una sola zona punti

Arriviamo infatti quasi in coda alla classifica con il malese debuttante in MT Helmets-MSi, già arrivato a punti col 13° posto del GP Aragon 2021. Non è mai semplice debuttare a tempo pieno nel Mondiale Moto3, nel suo caso però possiamo fare una valutazione parziale della stagione. Non va dimenticato infatti il pauroso incidente nel corso delle prove libere al Mugello, nel quale Azman ha riportato un importante trauma toracico. Addio al due GP successivi, poi la pausa per cercare di rimettersi al meglio, ma negli ultimi due round arrivano altri zeri. L’unica zona punti è stata raggiunta ad inizio anno, l’11° posto nel GP Argentina, cinque punti che gli permettono di non essere proprio ultimi tra i rookie.

Filippo Farioli, che fatica

L’ultima posizione della lista è proprio per il giovane debuttante italiano. Come già detto, il passaggio in un Mondiale non è davvero una cosa semplice e Filippo Farioli, figlio e nipote d’arte, ci sta davvero facendo i conti. Condizionato a tratti da alcuni errori (in gara non sempre suoi), ma costantemente alla ricerca del feeling perfetto con la sua KTM. Per il momento l’unico GP di rilievo è stato quello a Jerez, sul quale sono arrivati i primi due punti iridati. Ad oggi è l’unica zona punti raggiunta dal bergamasco dopo 10 GP in Moto3, un magro bottino che lo lascia in coda alla classifica degli esordienti.

Moto3, la classifica

1. David Alonso – GASGAS Aspar Team – 90 punti

2. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo – 65 punti

3. Collin Veijer – Liqui Moly Husqvarna Intact GP – 47 punti

4. David Salvador – CIP Green Power – 31 punti

5. Syarifuddin Azman – MT Helmets-MSi – 5 punti

6. Filippo Farioli – Red Bull KTM Tech3 – 2 punti

