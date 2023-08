Moto3: David Alonso, impresa storica “Ho guardato Brad Binder”

David Alonso è un talento emergente di cui ci si è accorti già da tempo. Il salto nella Moto3 mondiale però non è mai facile, ci vuole tempo per ingranare. Il giovane colombiano del team Aspar però è già riuscito a scrivere ben due capitoli di storia nel Motomondiale. Il secondo è arrivato domenica a Silverstone: una strepitosa rimonta dal fondo dopo una qualifica da dimenticare, coronata con la prima combattuta vittoria nel Campionato del Mondo. Un trionfo che issa la bandiera colombiana per la prima volta sul gradino più alto del podio in un Gran Premio. Alonso non nasconde poi di aver seguito le orme di uno dei pochissimi che, prima di lui, sono riusciti a raggiungere il successo in questo modo.

Alonso, la prima pagina

Vincitore Red Bull Rookies Cup 2021 (per questo è approdato nel Mondiale ad appena 16 anni), David Alonso aveva già messo una firma importante dopo appena quattro round da pilota a tempo pieno nel Mondiale. A Jerez, protagonista della solita mischia Moto3, aveva agguantato il 2° posto al traguardo, un grande risultato che l’aveva già proiettato nella storia. Rappresentante del quarto paese latinoamericano capace di salire su un podio mondiale dopo i risultati ottenuti dai piloti provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela. Appena il quarto colombiano nella lunga storia del Campionato del Mondo, ma già il migliore di sempre (ne abbiamo parlato qui). La nota curiosa è che nemmeno nel GP Spagna aveva brillato in qualifica, 16° in griglia. A quanto pare però queste situazioni gli danno la carica…

Colombia vincente

A Silverstone è andata ancora peggio: in Q1 a causa di un incidente non registra nemmeno un tempo cronometrato, è quindi 28° e ultimo. Alonso non ha perso tempo: neanche un giro ed è già in zona punti, appena due giri e sta lottando per il podio! Come sempre in Moto3 è una battaglia senza tregua, il 17enne colombiano manda già qualche segnale comandando brevemente la corsa, ma è all’ultimo giro che tutto si decide. Alonso vede la grande occasione e non se la lascia sfuggire, cogliendo infine l’attimo vincente per passare davanti nelle curve finali e stavolta senza farsi beffare. Sulla pista britannica si scrive un’altra pagina di storia! Anche la Colombia ora ha il suo piccolo vincitore di GP.

Il modello di riferimento

“Sabato non è stata una bella giornata, ma mi sono detto che lo potevo fare.” David Alonso è partito subito convinto del suo potenziale e l’ha fatto vedere molto presto. “Sono rimasto concentrato. Quando ho tagliato il traguardo e ho capito che ce l’avevo fatta… Wow, è stato fantastico!” ha raccontato a motogp.com alla fine della corsa a Silverstone. Ammettendo anche di essersi ispirato ad uno dei pochissimi piloti che sono riusciti a compiere un’impresa simile. “Il mio riferimento è stato Brad Binder” ha sottolineato. “Ho visto che aveva vinto a Jerez partendo ultimo, era la sua prima vittoria [2016, ndr]. Quindi mi sono detto, perché non potrei farcela anche io?” Alonso sorride, ha già compiuto un’altra incredibile missione e può concedersi di rilassarsi. Fino alla prossima gara.

Foto: Aspar Team