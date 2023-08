Ride to FIM Awards, via all’edizione 2023 per celebrare i campioni

È tornato il Ride to FIM Awards, il progetto che la Fédération Internationale de Motocyclisme ha lanciato per la prima volta nel 2022 e che si ripropone anche in questa stagione. La seconda edizione si tiene per la prima volta nel Regno Unito, sipario a Liverpool il prossimo 2 dicembre. Il primo obiettivo è celebrare i campioni del mondo, ma verranno toccati anche temi fondamentali per il futuro del motociclismo.

Inizio a Silverstone

In occasione del British Grand Prix MotoGP del 4-6 agosto si è aperto il Ride to FIM Awards 2023. Giovedì 3 agosto centinaia di appassionati hanno potuto visitare le varie aree di lavoro: meeting room, area ospitalità ed assaggiare il prestigioso catering. Inoltre hanno potuto partecipare, attraverso un QR Code, all’estrazione di due VIP Experience Tickets. Una possibilità ai più fortunati di partecipare al Red Carpet e alla Cena di Gala e Awards 2023.

Il pomeriggio, presso il palco di Silverstone, si è tenuta l’asta di Two Wheels for life – Day of Champions. I piloti MotoGP hanno offerto alcune loro memorabilia, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione che si occupa di charity per il Terzo Mondo. La FIM ha contribuito all’asta con due Awards Vip Experience tickets che sono stati aggiudicati a ben 4.200 sterline (poco meno di 4900 euro).

Il prossimo appuntamento

La tappa conclusiva del Mondiale Motocross a Matterley Basin (Gran Bretagna) è in programma nel weekend del 23-24 settembre. Il 22 settembre avrà luogo il secondo evento del Ride to FIM Awards, grazie alla collaborazione di Infront Moto Racing e di ACU la Federazione Motociclistica Nazionale. Sessanta giovani piloti che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa lanciata da ACU, provenienti dalle diverse discipline motoristiche, formeranno l’audience del workshop.

Il tema sarà quello della formazione dei giovani chiamati ad approcciarsi in modo professionale nei confronti dei media e del proprio ambiente di lavoro. Non mancheranno interventi di ospiti di lusso: Roger Harvey, crossista degli anni ’60 e oggi Advisor di HRC e Shaun Simmons, team manager Gabriel SS24 KTM, oltre ad esperti in materia e Press Officers dei maggiori team ufficiali.

Ride to FIM Awards, il 3° evento

Il terzo step di Ride to FIM Awards è dedicato agli appassionati del motorsport. Avranno l’occasione di incontrare alcune delle leggende del motociclismo britannico al Motorcycle Live, l’esposizione dedicata alle due ruote che si terrà presso il NEC, l’area espositiva di Birmingham, dal 18 al 26 Novembre.

Sabato 25 novembre al Black Horse Stage sfileranno alcuni ex Campioni del Mondo. Citiamo ad esempio Carl Fogarty, James Toseland e Tom Sykes, campioni del Mondiale Superbike, ma anche David Thorpe, tre volte Campione del Mondo Cross, e molti altri, chiamati a rispondere alle domande di James Whitham, del pubblico presente. Prevista anche una sfida che metterà alla prova pubblico e campioni sulla cultura motoristica dei passati Campioni del Mondo. I vincitori avranno la possibilità di partecipare alla serata di Gala degli Awards.

Sabato 2 novembre a Liverpool il grande finale dei Ride to FIM Awards 2023. Nel pomeriggio infatti si potranno incontrare tutti i Campioni del Mondo 2023 delle oltre 40 discipline motoristiche, tutti disponibili per selfie ed autografi dalle 15.00 alle 17.00 presso ACC Arena.