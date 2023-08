Trofeo Amatori, un’altra tragedia: collisione mortale al Mugello

Un’altra tragedia nel Trofeo Amatori, una scia di lutti che diventa sempre più impressionante. Dal 2021 ad oggi, sono addirittura cinque i piloti che hanno perso la vita in differenti incidenti. L’ennesima bruttissima notizia arriva dal Mugello dove oggi si è verificata una terrificante carambola a tre giri dalla fine della categoria 1000 Avanzata, una categoria del Trofeo Amatori 1000 classe avanzata, gara valida per la Coppa FMI Federazione Motociclistica Italiana.

La dinamica

L’incidente ha visto coinvolte tre moto che hanno avuto un contatto nel tratto finale del rettilineo quando mancavano tre giri alla fine della corsa. Nell’impatto le moto sono rimaste in pista mentre i piloti sono stati soccorsi prontamente dai medici dell’equipe sanitaria del circuito. Per uno di questi, le condizioni sono apparse subito molto gravi. Lo staff sanitario intervenuto tempestivamente – ha praticato immediatamente in pista tutte le manovre rianimatorie necessarie per stabilizzare il paziente. Ma noonostante gli sforzi, quando era già presente sul posto un’eliambulanza per il trasporto al vicino al Policlinico di Careggi, l’equipe medica dell’Autodromo del Mugello si è dovuta arrendere ai gravissimi traumi subìti in conseguenza dell’incidente.

Le gare sono state sospese

Gli altri due piloti coinvolti, non in pericolo di vita, sono stati prontamente trasferiti al centro medico ed in seguito trasportati in eliambulanza all’Ospedale di Careggi per ulteriori cure. La Promo Racing, organizzatore dell’evento, di concerto con i promotori dei vari Trofei ha deciso di terminare la giornata di gara in segno di rispetto del pilota e della famiglia. Per motivi di privacy non è stato ancora comunicato il nome del motociclista deceduto.

Una scia di lutti

Dal 2021 nelle gare del Trofeo Amatori hanno perso la vita cinque piloti. Il 9 Maggio 2021, Stelvio Boaretto muore in un incidente nella gara del Trofeo Italiano Amatori, categoria 1000 Avanzata al Mugello. 30 Giugno 2022 Davide Longhi perde la vita nelle libere del Trofeo Amatori sempre al Mugello, e anche lui gareggiava con una 1000. 2 Ottobre 2022 Federico Esposto muore a Misano sempre nello stesso campionato mentre Marco Sciutteri viene ricoverato in gravissime condizioni: da quel giorno non si sia più nulla di lui, famiglia e team mantengono tutt’ora il massimo riserbo sulle sue condizioni. Il 16 aprile scorso, a Misano, ci ha lasciati Fabrizio Giraudo. Proprio in conseguenza di questo succedersi di incidenti gravissimi tutto l’ambiente si era interrogato, proponendo una serie di misure di sicurezza aggiuntive. Ne abbiamo parlato qui. Ma evidentemente la sensibilità sul tema ancora non basta.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon