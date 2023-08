MotoGP, Maverick Vinales: “Le nostre Aprilia sono diverse”

La stagione MotoGP 2023 non si sta rivelando particolarmente esaltante per Aprilia, ancora meno per Maverick Vinales. A Portimao ha esordito subito con un secondo posto che lasciava presagire un campionato esaltante, poi i risultati sono venuti meno ad eccezione di un podio nella Sprint di Silverstone. La RS-GP23 si sta rivelando più complicata del previsto nell’adattamento al suo stile di guida e la prima vittoria con il marchio di Noale resta ancora lontana.

Aprilia in cerca dell’exploit

L’ex pilota della Yamaha continua a lavorare con l’Aprilia per cercare di sfruttare il reciproco potenziale. Ha avuto qualche difficoltà nell’adattarsi al prototipo MotoGP di Noale, anche se è sulla strada giusta.

Il progetto Aprilia, con Aleix Espargaró e Maverick Vinales tra le sue fila, sta diventando uno dei più solidi della MotoGP degli ultimi anni. Il veterano di Granollers ha regalato la prima vittoria nel 2022 in Argentina, poche settimane fa si è ripetuto in Gran Bretagna. A dimostrazione che in certe circostanze questa moto sa essere imbattibile, pur mancando ancora di costanza.

Una moto su misura

Per Vinales il passaggio dal quattro cilindri in linea di Suzuki e Yamaha al V4 Aprilia non è stato indolore. In ogni caso chiude la top-10 della classifica generale piloti con un bottino di 86 punti, a fronte del settimo posto di Aleix a quota 117. A Maverick sembra mancare ancora l’ultimo guizzo vincente, l’ultimo step personale per poter ambire al gradino più alto. Prova a dare una spiegazione: “Il punto è che la moto è stata costruita per un pilota, per uno stile di guida. Stiamo cercando di adattare la moto al mio stile di guida”. Ciò fa sì che a volte le cose non funzionino affatto. “Dobbiamo capire cosa è bene per me. Al momento le nostre moto sono diverse. Aleix pretende una cosa, il mio stile di guida un’altra“.

Diverse volte Vinales accusa un calo delle gomme nella parte finale di gara, al contrario del compagno di squadra Espargaró, come dimostra quel sorpasso all’ultimo giro su Francesco Bagnaia a Silverstone. adattare lo stile di guida alla RS-GP23 resta la priorità, anche se Maverick chiede qualcosa in più sul lato tecnico-ingegneristico. “Dal punto di vista mentale sono all’attacco“, ha spiegato l’ex Yamaha a Motorsport-Total.com. “Ora devo andare avanti, dobbiamo continuare a lavorare. Iniziare la seconda metà di stagione così è fantastico, davvero“.

