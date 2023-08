L’appuntamento di Cadwell Park del British Superbike è sempre uno dei più attesi della stagione. Si corre tra domenica 27 e lunedì 28 agosto sfruttando uno dei Bank Holiday Weekend previsti dal calendario, richiamando contestualmente un gran numero di spettatori offrendo una cornice di pubblico di rilievo, soprattutto in prossimità del celebre “salto” del Mountain. Un evento imperdibile, ma dove si registrano diverse assenze di rilievo ed un inizio a dir poco tormentato.

O’HALLORAN SVETTA NELLE LIBERE DEL BRITISH SUPERBIKE

La giornata di sabato, dedicata alle due sessioni di prove libere che determinano i 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole vecchio stile (proprio così), ha di fatto proposto un secondo turno senza alcuno scossone a causa della pioggia. Jason O’Halloran, rilanciatosi in campionato in virtù della tripletta di Thruxton, ha primeggiato nelle FP1 in 1’25″667 a precedere la coppia OMG Yamaha formata da Kyle Ryde e Ryan Vickers, mentre i Ducatisti Glenn Irwin e Tommy Bridewell (capo-classifica di campionato) si sono qualificati rispettivamente con il quinto ed il dodicesimo tempo.

MCAMS YAMAHA SENZA TITO RABAT

Complessivamente sono 21 i motociclisti presenti, come detto a seguito di alcune defezioni dell’ultim’ora. Tito Rabat, dopo un buon avvio a Snetterton e due round tra Brands Hatch e Thruxton vissuti nelle retrovie, ha deciso di non proseguire quest’esperienza nel British Superbike con McAMS Yamaha. Non c’è nemmeno Danny Kent, il quale ha dato forfait per la spaventosa caduta causata da un problema tecnico in Gara 3 a Thruxton, con il Lovell Kent Racing che ha disertato questa tappa.

ALTRI ASSENTI A CADWELL PARK

Per la concomitanza con il Manx Grand Prix inoltre Dean Harrison ha ceduto la Kawasaki DAO Racing a Luke Stapleford, mentre due piloti sono finiti in infermeria a weekend in corso. Il giovanissimo Max Cook, rivelazione di Thruxton, KO per una caduta ieri nelle due ore di test pre-evento, discorso analogo per Danny Buchan, all’Ospedale per un rovinoso volo stamane nelle FP1.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Cadwell Park, Classifica Prove Libere 1+2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’25.667

2- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.097

3- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.527

4- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.582

5- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.767

6- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.783

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.829

8- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.928

9- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.065

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.083

11- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.171

12- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.294

13- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.608

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.778

15- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.820

16- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.277

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.446

18- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.785

19- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.840

20- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.531

21- Luke Stapleford – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.488