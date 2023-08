Adrian Heurtas test in Superbike, Kawasaki prepara il dopo Rea?

Adrian Huertas, 20 anni compiuti da pochi giorni, proverà la Kawasaki ufficiale Superbike domani al MotorLand di Aragon. Il pilota madrileno è uno dei più interessanti prospetti delle derivate dalla serie: ha vinto il Mondiale 300 due anni fa e adesso è impegnato in Supersport. Il test lascia suppore che il team Provec stia già lavorando per costruire il dopo Jonathan Rea. Il fuoriclasse nordirlandese è in predicato di passare alla Yamaha, nonostante l’accordo con Kawasaki copra anche la prossima stagione. C’è chi giura abbia già trovato il modo di liberarsi e ci sia già la firma con la nuova squadra. In Yamaha, in via ufficiale, tirano il freno: “Al momento non c’è alcuna firma, stiamo ancora sondando il terreno per capire se da parte del pilota c’è interesse” fa sapere Andrea Dosoli, responsabile delle attività racing di Yamaha Europa.

Premio al ragazzino

Dal ’21 pilota Kawasaki, Adrian Huertas è da tempo seguito con occhi di riguardo. “A Most gli avevamo promesso che se avesse fatto il podio gli avremmo regalato la possibilità di provare la nostra Superbike” racconta Guim Roda, team principal della marca di Akashi nel Mondiale. “Non ce l’ha fatta (è arrivato quinto in gara 1, ndr) ma abbiamo deciso di premiarlo ugualmente.” Quindi traspare una certa fretta di vederlo all’opera, per altro su un tracciato come il MotorLand Aragon dove il team ha tantissimi riferimenti e quindi potrà fare accurate valutazioni tecniche.

In pista solo un giorno, poi toccherà a Jonathan Rea

Martedi 29 agosto Adrian Huertas andrà in pista insieme a tutti gli altri piloti ufficiali del Mondiale Superbike: a questa due giorni di test manca solo la Yamaha. Kawasaki farà girare anche il tester Florian Marino, che nelle tappe precedenti si è occupato dello sviluppo dell’elettronica. Jonathan Rea e Alex Lowes gireranno solo mercoledi, unica giornata disponibile per regolamento. Entrambi i piloti ufficiali Kawasaki hanno già effettuato nove dei dieci giorni concessi. “Continueremo a provare alcune evoluzioni che abbiamo già testato in precedenza” spiega Jonathan Rea. “Il finale di Mondiale sarà vorticoso, con quattro tappe ravvicinate: questo singolo giorno serve per riprendere confidenza”. Ricordiamo che la Superbike tornerà in pista il 9-10 settembre a Magny Cours, decimo dei tredici appuntamenti previsti.

Foto: Instagram