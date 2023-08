MotoGP, Fabio Quartararo pessimista: “Non credo sarà la svolta”

Fabio Quartararo deve fare i conti con una Yamaha M1 impossibilitata a lottare per le posizioni di vertice. Meglio affrontare la seconda parte della stagione MotoGP con maggior parsimonia e senza correre troppi rischi, in attesa di nuovi sviluppi dagli ingegneri di Iwata. Abbandonata l’idea di puntare alla vittoria, i weekend di gara serviranno per studiare aggiornamenti e tentare di raccogliere il miglior risultato possibile.

I problemi della Yamaha

Basta guardare la classifica per capire quanto siano in difficoltà i costruttori giapponesi. Nella top-10 ci sono soltanto piloti Ducati, KTM e Aprilia. Il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo è 11esimo con 178 punti di distacco dal leader Francesco Bagnaia, con il francese una sola volta sul podio nel Gran Premio di Austin. Uno dei punti deboli della Yamaha è l’impossibilità a sfruttare i punti di forza nei duelli diretti. “Nelle gare che ho vinto, non ho mai vinto una lotta all’ultimo giro. Ho ottenuto tutte le vittorie con un vantaggio di due, tre o cinque secondi”, ha ricordato il pilota di Nizza.

La YZR-M1 spera di vedere progressi dalla prima wildcard del collaudatore Cal Crutchlow al GP del Giappone (29 settembre-1 ottobre). Il responsabile del progetto MotoGP Kazutoshi Seki ha addirittura parlato di una svolta significativa per migliorare le prestazioni della moto, anche se Quartararo non condivide questo entusiasmo. “Non credo che sarà la svolta, ma forse non mi diranno tutto e utilizzeremo una moto completamente diversa. Forse ci sarà una sorpresa… Molti costruttori usano le wildcard e non si sente dire che cambiano la vita…“.

Crutchlow a Motegi

D’altronde in Yamaha si è sempre fatto un uso sporadico del collaudatore in veste di jolly. Crutchlow si è ritrovato a sostituire franco Morbidelli in diverse occasioni nel 2022 e Maverick Vinales quando è passato in Aprilia. In Giappone farà la sua prima uscita stagionale in un Gran Premio. “Cal non ha mai gareggiato come un vero jolly. Sarà importante vedere come andranno le cose a Motegi. Se fosse davvero utile come dice Yamaha, sarebbe fantastico se facesse più wildcard, ma soprattutto abbiamo bisogno di più test“.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE