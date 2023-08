Super Bridewell: sua Gara 3 del British Superbike a Cadwell Park

L’edizione 2023 del “Party in the Park” del British Superbike smentisce una tesi che andava per la maggiore a Cadwell Park negli anni scorsi. Bella pista, affascinante ed adrenalinico il “salto” del Mountain, ma di fatto su questo tracciato non si passa. Nel corso delle due conclusive gare svoltesi nel lunedì festivo d’oltremanica si sono registrati sorpassi ogni dove ed un’accesa bagarre per la vittoria. Come e più rispetto a Gara 2, un plotoncino di 6 piloti racchiuso in un fazzoletto si è dato battaglia per il primato a cominciare dalla coppia BeerMonster Ducati formata da Tommy Bridewell e Glenn Irwin, con quest’ordine separati da 57 millesimi (!) all’esposizione della bandiera a scacchi e da 14 punti e mezzo in campionato.

SPETTACOLO NEL BRITISH SUPERBIKE

Da sempre il BSB è garanzia di spettacolo ed in questo Bank Holiday Weekend anche di colpi di scena. Dall’attesissimo Ryan Vickers fuori gioco per questa Gara 3, ad un Derby in PBM Ducati che ha visto primeggiare in quest’ultima sfida Tommy Bridewell, al quattordicesimo hurrà in carriera nel BSB ed al settimo centro stagionale. All’inseguimento del proprio compagno di squadra Irwin sin dalle prove, questa volta di carattere è riuscito a spuntarla seguendo come un’ombra la Panigale V4 R #2 fino al sorpasso registratosi al terz’ultimo giro in pieno ingresso della Park, non offrendo al pluri-vincitore della North West 200 la possibilità di replica.

DERBY PBM DUCATI

Addirittura settimo al termine del primo dei 18 giri previsti, TB46 festeggia così un ritorno alla vittoria che gli consentirà, dal 15 al 17 settembre prossimi, di presentarsi ad Oulton Park per la fase decisiva della stagione con 14 punti e mezzo di vantaggio su Irwin, con più staccati tutti gli altri. Dopo un problematico round vissuto a Thruxton, sui saliscendi di Cadwell Park le Ducati Panigale V4 R della formazione di Paul Bird hanno monopolizzato la scena in termini di successi, favoriti dalla disponibilità dei migliori piloti, della miglior squadra e, logicamente, dei migliori piloti del campionato.

LEON HASLAM SUL PODIO

Nulla ha potuto altresì Leon Haslam, terzo conquistando nuovamente il podio con la M 1000 RR del ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team a precedere nell’ordine Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha), Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) e Jason O’Halloran (McAMS Yamaha). Conclude nono Storm Stacey, rivelazione del weekend con GR MotoSport Kawasaki, salvo dover cedere nel finale la settima e l’ottava posizione rispettivamente a Christian Iddon e Josh Brookes, quest’ultimo ai margini della Top 10 dopo esser stato per anni l’effettivo “King of the Mountain” di Cadwell Park.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Cadwell Park, Classifica Gara 3

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 18 giri in 26’07.478

2- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.057

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.491

4- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.715

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.947

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.651

7- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 5.588

8- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 7.117

9- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.721

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 19.749

11- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 28.866

12- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 34.647

13- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 36.866

14- Luke Stapleford – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 37.977

15- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 45.774