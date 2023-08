Il Keope raddoppia. Roberto Tamburini affiancherà Alessandro Delbianco negli ultimi due round del Campionato Italiano Superbike: il prossimo week-end al Mugello e in ottobre ad Imola. La squadra romagnola l’anno scorso aveva schierato due moto e quest’anno avrebbe voluto fare altrettanto ma era partita solo con Delbianco. Il Team Manager Stefano Morri ha sempre stimato Roberto Tamburini, fin da quando era un ragazzino recitando un ruolo di primaria importanza nella sua carriera. Tambu, dopo due stagioni nel Mondiale 125, a fine 2007 si era ritrovato a piedi e Morri lo aveva preso sotto la sua ala facendolo gareggiare per quattro anni al Bike Service con cui ha ottenuto ottimi risultati tra cui un titolo italiano ed importanti piazzamenti nel Mondiale Supersport.

L’accordo al momento è per i prossimi due round del CIV ma chissà che non possano essere sviluppi. La gara del Mugello gli servirà per prendere confidenza con la moto perché Tamburini non ha mai gareggiato con la Yamaha in configurazione CIV quindi con la centralina Motech e le Dunlop. Ad Imola cercherà invece di essere protagonista e puntare in alto.

In questa stagione Roberto Tamburini è impegnato nel Mondiale Endurance con la Yamaha Moto-Ain ed ha fatto due sostituzioni nel Mondiale: ad Imola con la Honda del team MIE Petronas ed a Most con la R1 del MotoxRacing. Tra l’altro, nota curiosa, il Tambu è abituato a tornare a collaborare con chi gli aveva già dato fiducia. Era successo con Livio Lorini nel Mondiale Supersport, con Sandro Carusi in varie occasioni ed ora con Stefano Morri, nella squadra del Team Principal Paolo Egidio Orsini.