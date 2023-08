Edoardo Bertola, ritorno nel CIV PreMoto3 “Mi rimetto in gioco”

Edoardo Bertola aveva lasciato il CIV due anni fa, quand’era incappato nel grave infortunio a Imola: una frattura scomposta del femore ed un inevitabile lungo processo di recupero. Un finale amaro, ma ora il 16enne di Pietra Ligure ha l’occasione di tornarci: il prossimo weekend sarà al Mugello nella categoria PreMoto3 (categoria prossima alla rivoluzione 2024) con RG Moto Racing Team, utilizzando sempre il suo #18. Una bella opportunità per Bertola che, conclusi ottimamente gli esami a scuola ed attualmente in pausa nella ETC del JuniorGP, può sfruttare un fine settimana di gare per continuare la sua preparazione.

Edoardo Bertola, non dovrai attendere fino ad ottobre per tornare a competere.

Fortunatamente sì! Sono molto contento, era da un po’ che volevo tornare al CIV e poi c’è davvero una lunga attesa fino alla prossima gara. Volevo mettermi in gioco in qualche altro campionato per vedere come sto e ci saranno anche vari miei compagni del CEV, quindi il livello sarà sicuramente molto alto. Siamo tutti molto amici ed in pista ci piace dare spettacolo, ci divertiremo!

Com’è arrivata questa occasione?

Corro con RG Moto Racing Team al posto di un loro pilota che non può esserci. Mi hanno chiamato due settimane fa per fare un test, sono andato a Cremona per vedere come mi trovavo con la moto e con il team. Ho girato abbastanza bene ed alla fine mi hanno detto che mi volevano per questa gara del CIV.

Qual è stata la prima impressione con la RG Moto?

Ho visto che il motore della PreMoto3, essendo da cross, è abbastanza potente. Devo dire anche che non me la ricordavo così, è più facile da guidare in confronto ad altre moto.

Sarà un bel modo anche per valutare la tua condizione fisica, giusto?

Una gara è sempre meglio. E guardando all’ultima volta che ho corso in PreMoto3… Non è stato un addio felice per l’infortunio. Tornarci è anche un riscatto, un modo per vedere com’è adesso.

Edoardo Bertola, quali sono le aspettative? Ricordando appunto che non corri in PreMoto3 da anni.

Ho delle buone aspettative, è una gara in Italia ed è da tanto tempo che non ci corro. Sarebbe bello poi tornare nella categoria e fare buoni risultati. Ci sono anche tante persone che mi guarderanno, essendo in Italia qualche familiare riuscirà a venire. Bisogna fare bene!

Foto: RG Moto Racing Team