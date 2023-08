Moto3: Guido Pini pronto a ruggire nel CIV sul “suo” Mugello

Inutile dire che sarà l’osservato speciale al Mugello. Guido Pini, classe 2008 di Borgo San Lorenzo, torna proprio a casa sua per un’altra wild card nel CIV Moto3, di nuovo in sella alla BeOn del suo team AC Racing. Ricordiamo che nello scorso round tricolore a Misano il campione ETC in carica è salito sul podio in entrambe le gare, eppure non si è detto del tutto soddisfatto. Pini poi è reduce da un evento Rookies Cup in cui non è riuscito ad essere protagonista, quindi cercherà l’immediato riscatto. Da tenere d’occhio in questi giorni! Al Mugello si gira già oggi, abbiamo avuto modo di sentirlo poco prima che entrasse in azione per un commento verso questo nuovo appuntamento nel Campionato Italiano.

Pini pronto per il Mugello

“È la mia tappa di casa, abito a nemmeno un chilometro dalla pista, ma non è che posso girare molto più degli altri. Non ho neanche l’età per farlo” ha commentato divertito Guido Pini a Corsedimoto. Chiaramente però la motivazione è alle stelle, vuole fare molto bene sulla pista toscana. “È un weekend senza troppa pressione perché non è il mio campionato, ma sarà comunque abbastanza importante” ha raccontato. Come detto, un’altra wild card dopo quella a Misano, evento del quale però non si dice troppo soddisfatto. “Non sono riuscito a far vedere il mio potenziale, non riuscivo a guidare molto bene con questa nuova moto, ma adesso forse abbiamo sistemato” ha spiegato. Una pronta ripartenza però soprattutto per lasciarsi alle spalle lo scorso fine settimana.

“Già pronti per Misano”

Guido Pini infatti era al via nella tappa Rookies Cup in Austria, ma non è soddisfatto di com’è andata. “Non è stato il weekend che ci aspettavamo, infatti i risultati non sono stati molto positivi” ha ammesso il pilota toscano. “Un po’ di sfiga, un po’ di errori miei… Nel primo turno non mi sono trovato benissimo con la moto, non avevo l’ammortizzatore di sterzo e questo non mi ha fatto spingere al massimo. Nel secondo turno ha piovuto, poi via diretti in qualifica.” Tocca poi alle gare, ma Pini non è riuscito ad esprimersi al meglio: ha chiuso 18° in Gara 1, 13° in Gara 2. “Sono cose che ci fanno crescere, si impara molto dagli errori e per Misano siamo già pronti. Vogliamo far vedere chi siamo e di cosa siamo capaci.”