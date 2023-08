Superbike, Petrucci felice: ad Aragon è arrivata la svolta definitiva?

Dopo un primo giorno di test difficile a causa delle condizioni non ideali ad Aragon, nel secondo Danilo Petrucci è riuscito a lavorare bene. Il pilota del Barni Spark Racing Team ha registrato il secondo miglior tempo assoluto, alla pari con Alvaro Bautista e con soli 67 millesimi di distacco da Jonathan Rea.

Superbike, test Aragon: Petrucci soddisfatto

Petrux è finalmente riuscito a essere competitivo con la gomma SCQ e questo è di buon auspicio per le prossime Superpole, sessione nella quale ha spesso faticato a essere veloce. Il test ad Aragon gli ha permesso di fare dei passi avanti anche sotto questo aspetto: “Sono molto soddisfatto. È stato il primo test dove sono stato veramente veloce. Abbiamo lavorato molto facendo delle comparative, provando modifiche di assetto e di elettronica. L’insieme delle cose mi ha portato a essere veloce anche con gomme nuove e a sfruttare meglio anche la gomma da qualifica SCQ, con cui ho fatto il mio miglior tempo. Finora questo era il nostro punto debole, ma grazie al lavoro del team sento la moto sempre più mia e siamo migliorati molto, soprattutto in ingresso di curva“.

Giro veloce con la gomma da qualifica, utilizzo della gomma nuova nei primi giri e ingresso curva sono tre problemi con i quali Danilo ha lottato da quando è approdato nel Mondiale Superbike. Assieme al Barni Spark Racing Team ha lavorato duramente ed è arrivato a una svolta. Dal round a Misano è in crescita e la giornata di ieri ad Aragon è sta utile per migliorare ulteriormente.

Il team Barni sulla strada giusta

Petrucci sente di aver imboccato la strada giusta per avere maggiori chance di giocarsela con i top rider del campionato: “Con il format del WorldSBK se non vai bene in Superpole o Superpole Race, la tua Gara 1 e Gara 2 sono già compromesse. Se non vai forte, parti indietro. La Superpole è davvero importante e specialmente con gomma nuova per creare del gap e seguire i primi. Ci abbiamo lavorato in questo test“.

Anche il team principal Marco Barnabò ha espresso soddisfazione per come sono andate le cose al Motorland: “Il lavoro che ha fatto il team è stato davvero importante, alcune delle cose che abbiamo provato hanno portato benefici, altre meno, ma la verità è che la differenza la sta facendo Danilo, che si adatta sempre di più a questa moto. Abbiamo un deficit dovuto al taglio dei giri motore e dobbiamo cercare di recuperare in frenata e percorrenza, questo test ci ha dato indicazioni importanti“.

Foto: Barni Spark Racing Team