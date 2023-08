Una lunga pausa estiva nel JuniorGP, ma Cesare Tiezzi si sta tenendo attivo. Dopo l’occasione nel CIV Moto3 a Misano con Buccimoto è arrivata la conferma di una seconda opportunità, stavolta con GP Project e 2WheelsPoliTO. I colori del dominatore Vicente Perez, al quale manca poco perché proprio Tiezzi, il campione 2022, ceda la corona della categoria tricolore. Una moto, la 2WP023M3, ed un team tutti da conoscere, su un circuito sul quale l’anno scorso ha faticato: il 18enne piemontese è pronto per questa nuova sfida. L’abbiamo sentito prima di entrare in azione sulla pista toscana, ecco cosa ci ha raccontato.

Cesare Tiezzi, una bella occasione nel CIV al Mugello.

È un’ottima opportunità per me, correrò col team che in questo momento sta vincendo e sta facendo meglio. Sono molto curioso di provare la moto e di conoscere i ragazzi del team, spero di poter fare un bel lavoro assieme a loro.

Un impegno “inaspettato” od era comunque in programma?

Diciamo che ad inizio stagione questi erano i due round che mi sarebbe piaciuto fare. Durante l’anno però ci sono state alcune complicanze, quindi stavamo un po’ abbandonando l’idea. Sono poi arrivate queste due opportunità a Misano ed al Mugello, quindi sono molto contento.

Com’è arrivato questo accordo?

Era un progetto che sarebbe piaciuto ad entrambi, ma per una serie di ragioni non eravamo mai riusciti ad organizzarci. Alla fine è nata questa opportunità, abbiamo parlato del progetto e siamo riusciti a trovare un accordo positivo per entrambi.

Un altro weekend in azione visto lo stop del JuniorGP.

Sia questo che il fine settimana precedente sono molto importanti per me vista appunto la lunga pausa. Il miglior allenamento è sempre la gara e stare fermi per così tanto non è il massimo, invece queste gare mi possono aiutare molto.

Cesare Tiezzi, come detto scoprirai un’altra moto differente.

Sarà la terza moto diversa che proverò nella Moto3 italiana. L’anno scorso ho corso con la BeOn di AC Racing, la scorsa volta con la Bucci. Sono molto curioso di provarla e di vedere le differenze, oltre a fare esperienza: provare moto diverse aiuta a crescere. Non avrò molto tempo per adattarmi rispetto a ragazzi che corrono con la stessa moto da inizio stagione, ma penso di poter fare bene.

Darai un’occhiata anche al tuo compagno di squadra o preferisci lavorare da solo?

Sicuramente c’è tanto da imparare, visto che finora ha vinto praticamente tutto! Direi che in questa categoria è la persona migliore da cui estrapolare qualche segreto. A me poi piace girare da solo, per non dipendere dalla scia o dal traino di altri piloti, però poter lavorare nello stesso team con un pilota così forte mi può aiutare. Magari qualche consiglio sul modo di guidare la moto sicuramente darà una mano.

Correrai al Mugello. Come ti trovi su quel circuito?

La pista mi piace molto, l’anno scorso però mi ero trovato parecchio in difficoltà. Penso che non si adatti perfettamente al mio stile di guida, quindi sarà una prova per lavorare sulle mie lacune. Potrebbe essere un’occasione di riscatto, una rivincita personale per ritrovare un buon rapporto col tracciato.

Sperando anche nel bel tempo.

Al Mugello capita molto spesso che inizi a piovere inaspettatamente. Per me non cambia ma, dovendo trovare il feeling con la moto, dei turni sul bagnato forse non sarebbero il massimo.

Cesare Tiezzi, fisicamente come stai? Hai qualche aspettativa?

Adesso mi sento bene, a differenza di Misano: avevo l’influenza, la febbre, quindi è stato un weekend complicato. Qui al Mugello arrivo al massimo. Aspettative… Difficile non avendo mai provato la moto, però sicuramente vorrei puntare a stare con i primi.