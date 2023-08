Il team VR46 di Valentino Rossi ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Marco Bezzecchi anche per la stagione MotoGP 2024. Il pilota romagnolo formerà ancora una volta la coppia d’attacco insieme a Luca Marini, entrambi proveranno a ritagliarsi un posto nel team Ducati factory per il 2025. La squadra satellite di Tavullia fa gola agli investitori: dal prossimo anno Mooney lascerà il posto ad Ebay. L’ingresso del colosso petrolifero Pertamina, di proprietà del governo indonesiano, potenzierebbe la sponsorship del team.

Dietro c’è la sfida globale con Motul

Dopo esser stato artefice della costruzione del tracciato di Mandalika, di cui è title sponsor, a Pertamina difendere il mercato locale non basta più. Entrare in MotoGP con una piattaforma di prestigio come VR46 è la risposta che gli indonesiani vogliono dare alla strategia di Motul, multinazionale con oltre un secolo di storia che da anni è un player di primissima grandezza nel motociclismo. E’ infatti naming sponsor dell’intero Mondiale Superbike e di alcuni GP della top class, che saliranno di numero la prossima stagione. Motul è anche il principale partner della FIM, la Federmoto Internazionale, e dellaDakar.

In più è legata a numerosi Costruttori e team di varie specialità, dall’Endurance alla MXGP. Motul guarda con sempre maggior interesse al mercato indonesiano e Pertamina è passata all’offensiva, su vari fronti. Uno di questi è il round Superbike di Mandalika: l’edizione 2024 è confermata, ma quella successiva è a forte rischio. Gli indonesiani non vogliono più ospitare un Mondiale legato così strettamente a Motul.

Pertamina prende il posto di Bardhal?

In VR46 Pertamina sostituirebbe Bardhal, che al momento investe circa un milione in VR46 e a fine stagione lascerà spazio. Il vicepresidente di Pertamina Lubricants, Fadjar Djoko Santoso, ha ammesso in un’intervista a Kompas.com che “c’è un piano, sì, è vero (per diventare lo sponsor principale della VR46), ma è ancora in discussione. Non è ancora ufficiale“.

Il segretario aziendale di Pertamina Lubricants, Rifqi Budi Prasetyo, ha affermato che il suo partito continua a sviluppare la cooperazione con vari partner, sia nazionali che globali. Sulla scena mondiale, i lubrificanti o i prodotti petroliferi Pertamina Lubricants hanno standard elevati e dal punto di vista della qualità sono nella stessa posizione dei marchi di livello mondiale. “Pertamina Lubricants continua a sviluppare potenziali partnership con vari marchi locali e internazionali per trovare partner che possano rafforzare la loro posizione nei mercati nazionali ed esteri“, ha affermato Rifqi.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon