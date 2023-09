Quattro piloti di casa al comando della classifica della seconda sessione di prove in Catalunya. Tra di loro anche il leader Moto2 Pedro Acosta, che completa il quartetto, ma per il momento sono ‘salvi’ anche Tony Arbolino e Celestino Vietti. Se arrivasse la pioggia come previsto, i due italiani sarebbero direttamente in Q2. Ma questo si vedrà domani, ecco intanto com’è andato il turno conclusivo del venerdì al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Moto2 Prove 2

Alla fine delle prime prove è arrivata l’ufficialità di Aron Canet con Fantic Racing per la stagione 2024. Una notizia ampiamente attesa, da capire ora chi sarà il compagno di squadra, visto che Celestino Vietti è nel mirino di KTM Ajo… Guardando alla pista, si riparte da Ai Ogura e Pedro Acosta separati da appena due millesimi, a capo di una classifica cortissima (tempi e cronaca). Classifica che ha parecchia difficoltà a muoversi, visto che i riferimenti cronometrici rimangono a lungo quelli visti nel turno del mattino, quindi con pochissimi cambi di posizioni. Almeno fino ai minuti finali, quando si muove qualcosa di più, anche se la vetta della classifica combinata non subisce alcun mutamento. Bandiera a scacchi con quattro ragazzi spagnoli al comando, più indietro ci sono anche Vietti ed Arbolino, provvisoriamente in Q2.

La classifica

Moto2 combinata

