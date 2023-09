MotoGP Catalunya, Bagnaia spiega: “Così Aprilia fa la differenza”

Obiettivo raggiunto per Francesco Bagnaia e Ducati a Montmelò: terzo posto nella sessione di prove pomeridiane e accesso diretto al Q2 delle Qualifiche. Il campione in carica MotoGP ha anche mostrato un buon passo e certamente si candida per un weekend da protagonista in Catalogna. Attenzione ai piloti Aprilia, particolarmente forti oggi, ma anche alla pioggia che domani potrebbe un po’ mescolare le carte.

MotoGP Catalunya, Bagnaia contento dopo le Prove

Bagnaia al termine della giornata ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP e si è detto complessivamente soddisfatto del suo livello di competitività: “Siamo partiti per fare un run abbastanza lungo, ma giravo mediamente un secondo o un secondo e mezzo più piano rispetto al mattino. Dopo è bastato cambiare una gomma posteriore per togliere un secondo, è abbastanza chiara la situazione. Succede abbastanza spesso, ma fortunatamente è capitato oggi e speriamo di essere a posto per il resto del weekend. Sono soddisfatto, perché questa è una pista complicata per la nostra moto, facciamo abbastanza fatica. Però siamo riusciti ad essere veloci”.

In condizioni di asciutto sono certamente Aleix Espargarò e Maverick Vinales due rivali che lui tiene in forte considerazione: “Aprilia ha una trazione che aiuta molto con la gomma nuova, ma ci siamo avvicinati molto e sono contento“.

Ducati vs Aprilia: cosa cambia

Pecco ha spiegato perché la Ducati soffre un po’ il circuito di Montmelò: “Su questa pista c’è bisogno di tanto grip e di far girare la moto bene. Noi tendiamo a far scivolare molto la moto in ingresso e in percorrenza, per avere poi il drive. Abbiamo azzeccato subito la direzione, anche se abbiamo buttato via i primi 20 minuti del turno, poi siamo riusciti a lavorare bene“.

Al pilota piemontese manca un po’ di grip nel massimo angolo di piega: “L’Aprilia riesce a trazionare molto in quella fase. Sono quelli che hanno di più quella caratteristica. Magari sono un po’ meno forti in frenata, ma questa non è una pista in cui si fa una grande differenza in frenata, perché c’è davvero poco grip. Comunque siamo migliorati. Abbiamo dovuto snaturare un po’ il tutto, però ha funzionato bene“.

