MotoGP, Espargaro e Vinales volano: Aprilia teme solo la pioggia

Aprilia davvero forte a Montmelò. Doppietta oggi pomeriggio con Aleix Espargaro e Maverick Vinales davanti a tutti. In condizioni di asciutto la RS-GP vola sul tracciato catalano. Per domani c’è il rischio che piova e bisogna vedere come potrebbero cambiare i valori in pista.

Massimo Rivola a Sky Sport MotoGP ha fatto intendere chiaramente di non gradire le previsioni meteo: “Hanno messo pioggia, significa sparigliare le carte. Dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi condizione, il meteo non deve essere una scusa. Però onestamente girano le scatole quando sei così forte sull’asciutto…“.

MotoGP Catalunya, Aleix Espargaro più maturo

Espargaro ha registrato un tempo record di 1’38″686, andando a ritoccare il primato che lui stesso aveva siglato nel 2022. È molto contento della sua competitività in quello che è il suo gran premio di casa e non teme la pioggia: “Qui è casa mia, non vi preoccupatevi, non pioverà (ride, ndr)”.

Il pilota catalano (è nato Granollers) ha spiegato come è maturato nell’approcciarsi a questo appuntamento della stagione: “Ho vissuto una carriera lunga – ha detto a Sky – e ho corso qui tanti anni. Sono cambiato. All’inizio avevo molta pressione e tensione, non avevo la velocità e provato a brillare, però ogni anno era un disastro. Adesso sono più tranquillo. Negli ultimi tre-quattro anni vado forte e provo a divertirmi, questa è la chiave. Ho tanta voglia che arrivi questo weekend per divertirmi, perché questa pista mi piace e c’è la mia famiglia. Ora che ho la migliore moto della mia carriera posso fare anche la differenza“.

La forza di Aleix e Aprilia

Aleix è sempre molto determinato a stare davanti, in primis al suo compagno di squadra Vinales: “Sono molto motivato. Mi fa piacere essere chiamato Capitano, però non è un gioco. La prendo come una responsabilità, essere il capitano significa guidare questo progetto come un leader. Anche se sono sempre felice e rido, provo a essere concentrato e a essere il numero 1 dell’Aprilia“.

Al massimo angolo di piega l’Aprilia ha una trazione migliore della Ducati, lo ha detto chiaramente Pecco Bagnaia. Espargaro replica così: “Non è solo una questione di trazione, parte tutto prima. Quando si rilascia il freno anteriore, l’Aprilia è la migliore moto della griglia perché riesce a portare più velocità in centro curva. Quando tocchi il gas hai 5-6-7 km/h più degli altri e così aiuti il grip posteriore“.

Vinales vuole giocarsela con Espargaro

Anche Vinales si è presentato sorridente ai microfoni dei giornalisti, spera di fare grandi risultati a Montmelò: “Una bella giornata, anche se il feeling non è perfetto. I tempi sono stati buoni e costanti, mi sono divertito tanto. Da quattro-cinque gare ho un ottimo feeling e possiamo lavorare molto sul setup, stiamo facendo dei passi avanti sotto questo aspetto. Importante continuare così, ogni volta mi sento più forte sulla moto. Abbiamo ancora del margine per migliorare in vista della gara, che sarà lunga e avrà un calo delle gomme. Bisogna capire come salvare i pneumatici per domenica“.

A Maverick è stato chiesto del problema delle partenze con la RS-GP, però sembra abbastanza tranquillo: “Oggi ho chiesto più potenza, me l’hanno data e sono migliorato. Adesso è così, dobbiamo fare il meglio che possiamo, non c’è nessuna novità e penso che ce la faremo“.

Foto: Aprilia Racing