MotoE Catalunya, Gara 1: tra Torres e Casadei… Brilla Mantovani!

L’attenzione è calamitata dal duello tra Jordi Torres e Mattia Casadei, con un contatto che poteva provocare un bel pasticcio… Ma è Andrea Mantovani l’uomo del giorno. In questa prima Gara 1 ecco la vittoria di forza, la seconda della stagione MotoE! Con accoglienza al parco chiuso anche del pilota MotoGP Miguel Oliveira, accorso per festeggiare il compagno di team nella classe elettrica. Sottotono Matteo Ferrari, alla fine 4° al traguardo ma senza essere mai in lotta per il podio. Vedremo nella seconda corsa, di scena dopo la MotoGP Sprint, ma ecco intanto com’è andata la prima competizione di giornata.

MotoE Gara 1

Jordi Torres in pole su Mattia Casadei ed Andrea Mantovani, 6° Matteo Ferrari, Eric Granado acciaccato ma al via dopo il doppio incidente del venerdì (tempi e cronaca delle qualifiche). Pista asciutta anche oggi, con vento: scatta così la prima corsa MotoE. Ottima partenza di Torres tallonato da Casadei, Mantovani perde un paio di posizioni, problemi per Granado e Zannoni, finiti larghi in diversi punti della pista e quindi precipitati in classifica. A referto la scivolata di Tito Rabat alla curva 12, grosso rischio tra Garzo e Mantovani nella lotta per il 3° posto, finisce anzitempo le gara di Perez. Quel che appare chiaro però è che fuggono in quattro, con Ferrari però staccato… Torres, Casadei, Garzo e Mantovani si contendono le posizioni del podio. Long Lap per taglio alla curva 1 per Gutierrez, colpo di scena nell’ultimo giro!

Torres sferra l’attacco sul rettilineo, Casadei chiude la traiettoria, lo spagnolo finisce fuoripista e perde tantissimo! Addio alla lotta per il podio, ma non è finita qui. Andrea Mantovani, attento osservatore poco più indietro, riesce ad avere ragione di Garzo e mostra serie intenzioni contro il connazionale: l’aveva promesso e non lascia sfuggire l’occasione di piazzare la zampata. Ci riesce, è la seconda vittoria stagionale! Mattia Casadei quindi chiude secondo, Hector Garzo completa il podio.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com