La griglia del campionato del mondo di MotoGP 2024 inizia a delinearsi, anche se mancano gli ultimi tasselli. Tra i possibili colpi di scena potrebbe esserci una decisione a sorpresa di Marc Marquez, mentre si resta in attesa che Franco Morbidelli e Pramac Racing ufficializzino il nuovo sodalizio. Sempre che non spunti, da dietro le quinte, la sorpresa MM93… Ducati riconferma Enea Bastianini anche per il prossimo anno, mentre Joan Mir smentisce cambi di livrea in modo più assoluto.

Il dubbio su Marquez resta

Il test Irta di Misano in programma l’11 settembre sarà decisivo per Honda e Marc Marquez. Se il fuoriclasse di Cervera non dovesse ritenersi soddisfatto dei primi aggiornamenti della RC213V del prossimo anno, potrebbe decidere un cambio di rotta o un anno sabbatico. Tra le vie di uscita ci sarebbe un posto nel team Gresini, al posto di Fabio Di Giannantonio, dove ritroverebbe suo fratello Alex Marquez, con cui ha condiviso il box nella Honda nella stagione MotoGP 2020 (anche se solo per un weekend a causa dell’infortunio di Jerez).

Si tratta di un possibile scenario che per adesso non trova conferme, ma non è da escludere a priori. I risultati in sella alla RC-V tardano ad arrivare e iniziano a pesare non poco sul morale e l’immagine dell’otto volte campione. Non si può neppure escludere che possa fermarsi per un anno, in attesa di firmare con KTM per il 2025.

Ultimi tasselli in Ducati

La casa di Borgo Panigale ha deciso di riconfermare Bastianini. Nel suo contratto è specificato che entro il 31 agosto la Ducati avrebbe dovuto prendere una decisione. Nel fine settimana del Montmelò è arrivata la nota ufficiale e tornerà a fare coppia con Francesco Bagnaia. “Enea ha già fatto intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel, crediamo in lui“, ha dichiarato il team manager Davide Tardozzi a Sky Sport MotoGP.

Come ormai noto Marco Bezzecchi resterà nel Mooney VR46 Racing Team con Luca Marini. Resta ancora da riempire la casella in Pramac dopo il passaggio di Johann Zarco in LCR Honda. Il primo nome sul taccuino di Paolo Campinoti è quello di Franco Morbidelli, restano da limare gli ultimi dettagli. L’italo-brasiliano guiderebbe una Desmosedici ufficiale e sarebbe una grande occasione per riscattarsi dopo tre anni non facili con la Yamaha. “I posti per la prossima stagione si stanno riempiendo. Quindi, se si segue il processo di eliminazione, qualcuno prenderà sicuramente una moto“, ha dichiarato Morbidelli. “Ma al momento non posso dire nulla perché non c’è nulla di certo“. Questo tergiversare lascia supporre che la possibilità di vedere Marc Marquez su una Ducati Pramac non sia da escludere a priori.

