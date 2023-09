MotoGP Catalunya: solito Bagnaia in pole, non va l’attacco Aprilia

Le case tricolori ormai dettano legge in MotoGP. Ma c’è Aprilia che fa la voce grossa in qualifica, anche se manca il guizzo vincente per assicurarsi la prima casella in griglia. Con Alvaro Bautista spettatore interessato al box in vista della sua attesa wild card in Malesia. Ancora una volta ci pensa Francesco Bagnaia, che argina ben tre RS-GP al suo seguito. Aleix Espargaro si prende la seconda casella, ottima giornata per Miguel Oliveira che per la prima volta è in prima fila con i colori Aprilia! La MotoGP Sprint è alle 15:00, intanto ecco la cronaca delle sessioni viste al Circuit de Barcelona-Catalunya.

MotoGP Prove 2

Poco prima di questa sessione KTM ha ufficializzato il rinnovo di Dani Pedrosa come collaudatore, mossa prevista dati i risultati in costante crescita grazie a Brad Binder (qui i dettagli). Guardando alla pista, è un turno piuttosto problematico per vari piloti. Il team RNF Aprilia in particolare è partito piuttosto male, visto il botto di Oliveira alla curva 5 ed i problemi tecnici di Fernandez dopo pochi minuti. Non è andata meglio a Bezzecchi, anche lui vittima della curva 5 sempre senza conseguenze, ma quello che preoccupa è altro: sono arrivate le prime gocce di pioggia!

Q1: scivola Quartararo

“Mi dispiace tanto per la situazione delle case giapponesi, per anni hanno tenuto su loro la MotoGP”. Queste le parole di Aleix Espargaro alla fine del venerdì di prove, dopo aver visto Yamaha e Honda occupare le ultime sei posizioni della classifica delle prove valide per Q1 e Q2. Guardando al turno, qualche goccia di pioggia rinnova la sua presenza in questa prima sessione di qualifiche, si fanno vedere in alto anche il #93 di casa Honda e le Yamaha, questo finché Quartararo non si complica un po’ le cose con un lungo alla curva 1 e successiva scivolata. Su tutti emerge però Oliveira, che con una serie di giri veloci (per la soddisfazione di Razali) agguanta la Q2 col miglior tempo. Tira fuori gli artigli anche Marc Marquez, che si prende il secondo posto: è l’unico rappresentante delle case giapponesi al secondo turno.

MotoGP Q2: Aprilia vs Bagnaia

Cielo nuvoloso per questo turno, le gocce di pioggia si sono fermate e senza cambiare effettivamente le condizioni della pista. Al via una sola KTM, una Honda, tre Aprilia e cinque Ducati per la pole position sulla pista catalana. Chi avrà la meglio? Una domanda tutt’altro che scontata visto che la battaglia per la pole si fa frizzante fin da subito. Emergono in particolare i ragazzi Aprilia, sono in tre scatenati a caccia della prima casella, ma le speranze rimangono deluse. Arriva il campione MotoGP Francesco Bagnaia, gli basta un decimo per prendersi la pole anche in Catalunya. Si preannuncia una battaglia piuttosto interessante con il trio della casa di Noale subito a ruota…

Foto: Ducati Corse