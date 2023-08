Alvaro Bautista in MotoGP, dopo i test c’è la wild card in Malesia

Era ormai nell’aria da tempo, mancava solamente un comunicato che ufficializzasse il fatto. Alvaro Bautista tornerà in MotoGP per disputare una wild card in sella alla Ducati Desmosedici GP con i colori Aruba. Gli stessi che utilizza Michele Pirro in occasione delle sue partecipazioni, quella già disputata al Mugello e la prossima in programma a Misano. Sarà un ritorno emozionante per Bautista: il suo ultimo anno in MotoGP è stato il 2018, quando ha corso in sella alla Ducati dell’allora Angel Nieto Team.

Bautista, il ritorno

Nove Rosse al via quindi per l’appuntamento programmato a Sepang nei giorni 10-12 novembre. L’ospite di lusso però è di quelli da tenere decisamente d’occhio. Alvaro Bautista infatti arriva da due test a Misano in sella alla Desmosedici GP, uno a fine giugno e l’ultimo appena 9 giorni fa. Anche se i vertici Ducati non si sbilanciano troppo, sembra siano stati decisamente soddisfacenti. Le possibilità erano già elevate, lo stesso Bautista qualche ora fa aveva lasciato supporre che qualcosa si stava muovendo…

😏😉 — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) August 10, 2023

“Prima la Superbike, poi la MotoGP”

Ora arriva la conferma ufficiale del ritorno di Bautista in MotoGP, pronto a sfidare il campione Bagnaia e via via tutti gli altri. Come si comporterà? Chiaramente è una notizia che scatena grandissima curiosità nell’ambiente, una sfida decisamente non per tutti. “Sepang è una pista che mi piace moltissimo” ha dichiarato Alvaro Bautista. “Sono felice di tornarci, visto che non è nel calendario Superbike.” Ricorda poi i test con la Desmosedici: “Hanno dato indicazioni positive, il feeling era buono e mi sono divertito.” Una wild card bonus, non priorità: “Rimaniamo focalizzati sul Mondiale Superbike, l’unica cosa che conta. Avremo tante gare in poco tempo, sarà molto impegnativo. Quando la stagione sarà finita, allora penseremo alla Malesia ed a divertirci.”