SBK, Alvaro Bautista torna sulla Ducati MotoGP: altro test a Misano

È da poco andato in archivio il round Superbike a Most, ma Alvaro Bautista torna subito in azione. Infatti, stamattina è sceso in pista a Misano Adriatico con la Ducati Desmosedici GP23. Si tratta del suo secondo test con il prototipo MotoGP della casa di Borgo Panigale. Girerà oggi e domani presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli. C’è anche il tester Michele Pirro presente e pronto a provare delle novità.

Superbike, Bautista: gara da wild card in MotoGP?

Il pilota spagnolo aveva già affrontato due giorni di test a Misano il 20 e il 21 giugno e l’esito era stato molto positivo. Non ci aveva messo molto ad adattarsi alla Desmosedici GP23, una moto abbastanza diversa da quella che lui aveva guidato nel 2018 nel suo ultimo anno in MotoGP.

Se dovesse andare bene anche questo secondo test, verrebbe naturale immaginare un impiego di Bautista da wild card in una gara che si disputerà dopo la fine del campionato Superbike. Lui non ha nascosto che la pista ideale per gareggiare sarebbe Sepang, dove c’è un layout che gli piace molto con dei lunghi rettilinei sui quali conta di poter essere molto veloce. Vedremo se sarà la Malesia la sede indicata per il suo ritorno, seppur one shot, in MotoGP. Un altro tracciato gradito potrebbe essere Phillip Island, in Australia.

Se il primo test rappresentava un regalo di Ducati per il titolo SBK conquistato nel 2022, questo può essere maggiormente propedeutico alla preparazione per un weekend di gara. Comunque manca ancora tanto tempo alla fine del campionato delle derivate serie, che rimane la priorità di Alvaro. Sarà interessante vedere cosa succederà poi.

Foto: Aruba Racing Ducati