Quanti rookie ci saranno in MotoGP nel 2024? Ad oggi, Pedro Acosta è l’unico pilota della Moto2 che è sicuro di essere in griglia. Anche se KTM non ha ancora specificato il team per il quale correrà (probabilmente GASGAS Tech3), la promozione in top class è cosa fatta. Ma a sperare nel salto sono anche Tony Arbolino e Jake Dixon.

Non è un segreto che Carlo Pernat abbia parlato del pilota italiano con il team Gresini Racing, che ha appena ufficializzato il rinnovo di Alex Marquez e che deve ancora decidere chi affiancherà il fratello di Marc nel 2024. La squadra guidata da Nadia Padovani sta valutando diversi profili, compreso Franco Morbidelli, e nelle prossime settimane farà una scelta.

Jake Dixon sogna la MotoGP nel 2024

Tra coloro che ambiscono alla sella che oggi è di Fabio Di Giannantonio, il quale sta provando a guadagnarsi il rinnovo, c’è anche Dixon. La cosa curiosa è che il manager dell’ex pilota del BSB è Frankie Carchedi, attuale capotecnico di Diggia. Una situazione particolare. Vedremo se sarà Jake a soffiare il posto all’italiano nel 2024.

Il 27enne nato a Dover ha già fatto due apparizioni in MotoGP nel 2021 con l’allora team Petronas Yamaha. Fu chiamato a sostituire Franco Morbidelli nei gran premi di Silverstone e Aragon: arrivò 19° in Inghilterra e si ritirò in Spagna. Guidò la M1 senza svolgere dei test e si ritrovò a doversi adattare nei weekend di gara a una moto sconosciuta e completamente diversa dalla Moto2.

Titolo Moto2 ancora possibile?

Se davvero avrà l’occasione di salire sulla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini Racing, ci arriverà in maniera totalmente diversa. Intanto è maturato rispetto ad allora, inoltre avrebbe tra le mani un prototipo competitivo e alcuni test pre-campionato per essere più preparato. Tutta un’altra storia. Inutile dire che a Dorna non dispiacerebbe avere un pilota britannico sulla griglia della classe regina del Motomondiale.

Prima di pensare a un eventuale passaggio in MotoGP, Dixon deve rimanere concentrato sulla Moto2 e cercare di ottenere i migliori risultati possibili. Purtroppo per lui, Darryn Binder lo ha costretto al ritiro a Silverstone e questo gli ha fatto perdere punti pesanti nella corsa al titolo. Adesso il pilota del team GASGAS Aspar è a -52 dal leader Pedro Acosta, la distanza non è poca e non sarà facile giocarsela con lo spagnolo e Arbolino. Comunque mancano undici gran premi e il tempo per rientrare in lotta ci sarebbe.

Foto: GASGAS Aspar Team