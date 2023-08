MotoGP, Alex Marquez col team Gresini anche nel 2024: è ufficiale

A pochi giorni dalla sua prima vittoria in MotoGP, seppur in una sprint race, Alex Marquez può festeggiare anche il rinnovo del contratto. Infatti, poco fa il team Gresini Racing ha ufficializzato la sua permanenza anche per il 2024.

MotoGP, Alex Marquez: importante conferma nel team Gresini

Nessuna sorpresa, era qualcosa che era già trapelato nelle scorse settimane e che adesso è stato formalizzato. La squadra guidata da Nadia Padovani non ha avuto particolari dubbi nel decidere di confermare il pilota spagnolo, che fin da subito si è mostrato veloce con la Ducati Desmosedici GP22. Anche se non ha sempre raccolto i risultati che erano nel suo potenziale, cadendo un po’ troppo spesso, la velocità si è vista. Inoltre, nel box si è creata la giusta alchimia e ciò ha portato al rinnovo.

Per Marquez rimanere un altro anno con Gresini Racing è importante, gli consente di avere continuità con un team che già conosce e di guidare ancora una moto competitiva. La firma sarà anche uno stimolo ulteriore per il resto della stagione. Certamente il suo obiettivo sarà quello di riuscire a chiudere il 2023 nella top 10 della classifica generale MotoGP. Non sarà semplice, però ci proverà.

Nelle prossime settimane capiremo anche chi sarà il suo prossimo compagno di squadra. Fabio Di Giannantonio sta cercando di guadagnare il prolungamento del contratto, ma la sua sella è ambita da diversi piloti. Al team Gresini Racing sono stati accostati Franco Morbidelli, Tony Arbolino e anche Jake Dixon.