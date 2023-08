MXGP, Tim Gajser: poco allenamento, ma carico per il GP Svezia

Non è facile tornare in forma, ma Tim Gajser ci sta lentamente lavorando. Il campione MXGP in carica ha iniziato la sua mezza stagione 2023 con il solo obiettivo di rimettersi in vista del prossimo anno. La ripartenza c’è stata a Loket con il 7° posto finale, più difficile invece il round successivo a Lommel (15° di GP), ha chiuso 6° infine in Finlandia. Ora tocca a Uddevalla in Svezia, occasione per cercare un altro passo avanti: qui tutti gli orari.

Slovenia alluvionata

Da dire che arriverà a questo appuntamento con meno allenamento di quanto avrebbe voluto. Purtroppo nell’ultima settimana la Slovenia ha dovuto fare i conti con il tempo imprevedibile che sta colpendo ogni parte del mondo in modo differente. In questo caso parliamo di forti alluvioni, definite ‘il peggior disastro di sempre’ nel paese. “Sfortunatamente è arrivata tanta pioggia ultimamente, spero che tutte le persone colpite stiano bene” ha dichiarato Gajser, rivolgendo un pensiero ai suoi connazionali che hanno risentito di questo disastro.

Gajser carico per il GP Svezia

Non per questo il cinque volte iridato Motocross è meno intenzionato a fare bene. Continua la lenta ma costante progressione per riprendere la velocità e lo stato di forma precedenti il pesante infortunio con cui ha dovuto fare i conti. Gajser però guarda in alto: “Un altro scalino per tornare a lottare davanti. Ovviamente non sono riuscito ad allenarmi quanto avrei voluto, ma vado in Svezia sempre con una mentalità positiva.” Sarà un pilota da tenere d’occhio anche per la zona podio? Gajser certo ci proverà.

Foto: HRC Images