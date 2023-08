Dopo una settimana di pausa dai tre round consecutivi, il Mondiale Motocross riparte. Il circuito svedese di Uddevalla si prepara ad ospitare il 15° appuntamento della stagione 2023. Occhi puntati sul pilota italiano al comando della MX2: Andrea Adamo, reduce dal gran colpo a Vantaa, può allungare ancora visto il nuovo infortunio di Jago Geerts, in entry list ma molto più probabilmente assente vista la frattura ad una clavicola riportata nello scorso GP in Finlandia. In MXGP invece Romain Febvre può provare a piazzare un altro colpaccio: la striscia positiva conta cinque successi di GP consecutivi, continuerà? Jorge Prado rimane sempre solido leader, ma ci sono ancora tanti punti in ballo. Di seguito le classifiche generali e gli orari del GP di Svezia.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 720 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 622 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 550 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 525 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 489 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 477 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 418 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 350 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Benoit Paturel (Yamaha), 204 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 619 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 559 punti; 3. Liam Everts (KTM), 532 p.; 4. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 492 p.; 6. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 461 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 395 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 273 p.

GP Svezia, gli orari

La diretta integrale come sempre è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento), in streaming poi anche su eurosport.it, Discovery+ e RaiPlay. Per quanto riguarda le dirette TV, al momento solo Eurosport 2 ha confermato le manche di domenica a Uddevalla, Raisport invece non ha ancora reso nota la sua programmazione per il GP Svezia.

Sabato 12 agosto

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 13 agosto

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

