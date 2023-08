Superbike, è morto Mirko Giansanti: l’ex pilota aveva solo 46 anni

Stasera è arrivata una bruttissima notizia: Mirko Giansanti è venuto a mancare. L’ex pilota e co-fondatore del team GRT WorldSBK, nel quale ricopriva il ruolo di direttore tecnico, aveva solo 46 anni (sarebbero stati 47 a settembre). I media umbri riportano che è morto oggi pomeriggio presso l’Hospice di Terni, dove era ricoverato a causa di una malattia.

La carriera di Mirko Giansanti

Giansanti ha corso nel Motomondiale tra il 1996 e il 2005, approdando in 250 solo nell’ultimo anno dopo le tante stagioni nella classe 125. Poi tra il 2007 e il 2013 ha gareggiato nel CIV e nel Mondiale Supersport. Conclusa la carriera da pilota, ne ha iniziata una manageriale creando con Filippo Conti il Giansanti Racing Team, che ha preso parte prima al Mondiale Supersport (2016-2018) e poi a quello Superbike.

Nel 2017 è arrivato il titolo in SSP con Lucas Mahias campione del mondo e GRT miglior team. Nel 2018 il pilota francese è arrivato secondo in classifica e la squadra è stata nuovamente la numero 1 della griglia. Nel 2019 il grande salto in SBK, con il titolo di migliore team indipendente arrivato nel 2021 e con Garrett Gerloff che quell’anno è stato il migliore dei rider indipendenti.

Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai familiari, al team GRT e a tutte le persone che erano vicine a Mirko.

Foto: GRT Yamaha