In archivio il fine settimana che ha segnato la ripartenza del Motomondiale dopo la lunga pausa. E Angeluss MTA Team non ha perso l’occasione per inserirsi tra i protagonisti della Moto3. Non sono arrivati podi né con Ivan Ortola né con Stefano Nepa, comunque tra i piloti impegnati nell’intensa bagarre ‘tipica’ a Silverstone. Alessandro Tonucci commenta in maniera decisamente molto positiva il fine settimana dei suoi ragazzi, a cui aggiungere anche la fruttuosa giornata di test post GP. Soprattutto perché la squadra tricolore è ormai vicinissima a KTM Ajo nella classifica dei team, l’unico discorso su cui Tonucci si sbilancia un po’ di più. Per il resto si vedrà, la stagione è ancora lunga e ci sono ancora molte opportunità per fare bene.

Il GP Silverstone

“Complessivamente è andata molto bene” ha dichiarato Alessandro Tonucci a Corsedimoto. “Siamo partiti molto bene nelle prove, sia venerdì che sabato, con bagnato e asciutto, siamo stati sempre davanti.” La gara però si rivela da subito una battaglia campale tra un folto gruppo di piloti, “Come si prospettava e com’era stato anche l’anno scorso.” In quel gruppo però ci sono sia Ivan Ortola che Stefano Nepa, a ben figurare per i colori del Angeluss MTA Team. “Ivan è stato protagonista, secondo me il podio ci stava! Ormai ci siamo abbonati: o vinciamo o facciamo quarti” ha scherzato Tonucci. Gara un po’ più complessa invece per il pilota italiano. “Nepa purtroppo è stato sfortunato con la caduta Bertelle-Suzuki, ma in generale nel gruppo ha pagato un pochino la lotta. È quel qualcosa che gli manca, vedremo di lavorarci.”

Tonucci guarda al titolo a squadre

Mancano ancora parecchi GP, ma il proprietario di MTA ha nel mirino un chiaro obiettivo stagionale decisamente alla portata. “Siamo secondi nel campionato a squadre, a pochissimi punti dal team Ajo. In quest’ottica sono molto, molto fiducioso, possiamo parlare del titolo” ha infatti dichiarato Alessandro Tonucci. La classifica gli dà decisamente ragione: in testa c’è Red Bull KTM Ajo con 159 punti, ma Angeluss MTA Team è a quota 157, distante quindi appena due punti e con tanti GP ancora da disputare. Niente male per una squadra al secondo anno nel Mondiale Moto3… A livello piloti è un’altra questione: Holgado rimane solido capoclassifica, mentre Ortola si attesa in quarta posizione a 34 lunghezze di ritardo dal connazionale. Stefano Nepa poi rimane sempre il migliore dei ragazzi italiani e tiene provvisoriamente la decima posizione con 91 punti di ritardo dal leader iridato.

Test in pochi

Alla fine del GP a Silverstone è stata programmata una giornata di prove ufficiali sempre sulla pista britannica. A sorpresa però sono stati pochissimi i piloti visti in pista: MTA non ha perso l’occasione, ma a Ortola e Nepa si sono aggiunti solamente i ragazzi MT Helmets-MSi, il duo Tech3 ed i piloti CIP (qui tutti i tempi). Come mai a ranghi così ridotti? “Molti non l’hanno visto come un test utile” ha spiegato Alessandro Tonucci. Pensiero totalmente diverso invece in casa MTA: “Abbiamo provato un po’ di cose interessanti. Soprattutto la gomma davanti: visto che probabilmente la M da qui alla fine dell’anno ci sarà poche volte, abbiamo avuto modo di provare diverse soluzioni con la S e la H. Abbiamo avuto delle buone risposte, per noi in realtà è stato molto utile.”