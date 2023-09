Una gara Moto3 ricca di scintille e colpi di scena, fino a dopo il traguardo. Nella battaglia campale spunta David Alonso, alla seconda vittoria mondiale! Ma i due colpi di scena sono più indietro: la caduta di Holgado, da solo, ed il contatto tra Oncu e Munoz. Arriva una pesante sanzione per il pilota KTM Ajo, apparso decisamente imbestialito alla fine della gara. Peccato per Stefano Nepa, spesso e volentieri molto vicino alla zona podio per poi concludere5°, davanti a Riccardo Rossi. La cronaca di un incandescente Gran Premio di Catalunya.

Moto3, Farioli KO

Da segnalare l’assenza di Collin Veijer, protagonista di un brutto incidente in Q2 con annesso infortunio (i dettagli). Nei guai anche Romano Fenati, retrocesso nell’ultima posizione in griglia e costretto anche a scontare una Long Lap Penalty per guida irresponsabile nella seconda sessione di qualifiche. La sua gara è già compromessa… Ottimo scatto di Oncu, che beffa il poleman Ortola e passa al comando della corsa. Non è una bella partenza per Holgado, che perde svariate posizioni e deve poi darsi da fare per risalire. Dalla sua parte c’è il fatto che il gruppo non si sgrana, complici anche i giochi di scia tipici del circuito, e rimane un lungo e battagliero trenino di piloti. Purtroppo si chiude prematuramente la gara di Farioli, a contatto con Almansa e scivolato nella ghiaia della curva 4. L’incidente è inizialmente sotto investigazione, ma non ci sono conseguenze.

Leader Moto3 a terra!

Il fatto impressionante di questa corsa però è che fino ad una decina di giri dalla fine praticamente tutti i piloti (tranne Carrasco e Azman in coda) sono racchiusi in appena quattro secondi! Arrivano sanzioni negli ultimi giri: inizia Fellon con un Long Lap per un ‘taglio’ di pista, raddoppiato per non averlo scontato correttamente! Sanzionato anche Salvador per limiti di pista, vari altri piloti sono a rischio ma evitano infine la penalità. Non manca anche un contatto tra Oncu e Holgado, per fortuna leggero e senza conseguenze per i due ragazzi. Ancora una volta è una battaglia incandescente tra un gran numero di piloti Moto3, tutti a caccia del podio. Zona in cui s’era intravisto anche Nepa, ma non mancano i colpi di scena come le cadute finali di Holgado (in solitaria e rischiando grosso, era nel gruppo!) e Munoz, a contatto con Oncu. Ne approfitta David Alonso per cogliere la sua seconda vittoria mondiale, Jaume Masia è 2°, cambia la questione dietro di loro. Deniz Oncu riceve una doppia Long Lap per l’incidente con Munoz, l’equivalente di sei secondi di penalità: dal 3° gradino del podio precipita in 12^ posizione! Promosso José Antonio Rueda, il pilota turco è furente per la sanzione che lo penalizza anche in ottica mondiale.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com