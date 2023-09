La gara domenicale in Catalunya non vedrà Collin Veijer tra i protagonisti. Il giovane esordiente olandese è incappato in uno sfortunato incidente nel corso della Q2, i successivi controlli medici lo pongono fuori dal GP. Veijer ha riportato una frattura al piede sinistro, risultando quindi non idoneo per competere. Un vero peccato, dopo l’eccellente exploit in Austria ed i segnali interessanti visti in questi giorni a Barcellona avrebbe potuto dire di nuovo la sua… Anzi, era in lizza per giocarsi di nuovo la pole position, poi in gara chissà. Invece bisogna pensare ai tempi di recupero e la prossima settimana c’è già un altro GP.

Dal quasi podio all’infortunio

In Austria ha già fatto la storia. Una pole position firmata da un pilota olandese non si vedeva da decenni, Collin Veijer ha interrotto il digiuno al Red Bull Ring prendendosi di forza la prima casella in griglia. In gara non ha fatto certo la comparsa: assieme a Sasaki, Holgado e Oncu s’è giocato il suo primo podio mondiale fino alla linea del traguardo. L’ha mancato davvero pochissimo, ma tanto è bastato per calamitare l’attenzione su di sé. Veijer è ripartito a tutto gas anche a Barcellona: 5° nelle Prove 1, 2° nelle Prove 2, al comando nelle Prove 3 e quindi direttamente in Q2. Come accennato, era pronto per lanciarsi nella mischia per la sua seconda pole position mondiale. Invece le sue qualifiche non sono durate molto: a poco più di 8 minuti ecco il ‘lancio’, dal quale si rialza subito per spostare la sua moto rimasta in pista, ripartendo subito dopo. Purtroppo per lui non sarà così…

Veijer spiega l’incidente

“Mi sentivo molto forte.” I risultati citati gli danno ragione, il pilota Intact GP era pronto ad essere di nuovo grande protagonista. “Avevamo fatto un piano con Ayumu [Sasaki], ho dato il massimo davanti a lui ma poi, quando sono andato dietro, io spinto per il mio giro veloce.” I due compagni di squadra lavorano in tandem alla ricerca della migliore posizione in griglia. Ma ecco a circa metà turno il volo da paura del povero Veijer. “Ho aperto il gas un po’ prima del previsto ed un po’ più forte del solito” ha ammesso il rookie olandese. Sembra tutto a posto, invece i successivi raggi evidenziano la frattura al piede sinistro: scatta l’unfit medico, non può disputare il GP di Catalunya. Da capire ora quali saranno i tempi di recupero, se ci sarà già a Misano o se salterà (almeno) anche quello.

