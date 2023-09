MotoGP, questa Yamaha deprime Quartararo: “Non mi diverto”

In un anno tutto è cambiato per Fabio Quartararo. Nel 2022 a Montmelò ha vinto la gara ed era leader della classifica generale MotoGP, oggi in qualifica ha ottenuto il diciassettesimo tempo e poi ha concluso la sprint race al diciottesimo posto. Disastro totale per lui e Yamaha, che ha piazzato Franco Morbidelli poco più avanti al traguardo (quindicesimo). La M1 non è assolutamente competitiva in Catalunya.

MotoGP Catalunya, la frustrazione di Quartararo

Quartararo non può che essere deluso al termine della giornata: “È stato più difficile del previsto – ha detto a Motosan.es – perché mi aspettavo che il grip migliorasse, invece non è stato così. Soffriamo molto quando c’è scarsa aderenza e dobbiamo cercare di essere più fluidi. Oggi ho provato a ritardare la frenata in partenza, però ho commesso un errore che comunque non ha influito sul risultato. Ho provato a forzare un po’ e a frenare più tardi per essere più veloce, ma la moto non mi consente di fare questo genere di cose, quando ci provo commetto errori e non riesco a guidare bene. Oggi non mi sono sentito un tutt’uno con la moto“.

Il campione MotoGP del 2021 è davvero sconsolato per questa situazione così complicata: “Abbiamo provato centinaia di cose durante il weekend per cercare di trovare una soluzione. Ma siamo sulla stessa moto da tre anni e conosciamo le sue basi. La verità è che abbiamo provato tante cose per trovare qualcosa che non c’è“.

Non si aspettava di lottare per il podio in questo fine settimana a Montmelò, però neanche di essere così indietro. Difficile accettare uno scenario così catastrofico: “Non si tratta di guardare la classifica – spiega – ma di non vedere i piloti che ti precedono dopo due giri. Conosco il mio potenziale su questa pista e in generale, però non ho abbastanza potenza per lottare con gli altri. Questo è frustrante più della posizione finale. In moto non mi diverto ed è soprattutto questo che vorrei sistemare“.

Foto: Yamaha Racing