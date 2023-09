Vicente Perez Selfa si è laureato Campione Italiano Moto3 con tre gare di anticipo. Lo spagnolo del team GP Project 2WheelsPoliTO quest’anno ha dominato vincendo otto gare su nove. In gara-1 al Mugello è stato autore di un monologo, come ha fatto del resto negli altri appuntamenti, tagliando la gara con oltre 12 secondi di distacco su Nicola Fabio Carraro. Vicente Perez Selfa è un pilota di grande esperienza, con all’attivo tante stagioni nel Mondiale Junior e 22 gare nel Mondiale Moto3.

Campione Italiano con tre gare d’anticipo anche il romano Edoardo Liguori, portacolori Pasini Racing Team in PreMoto3 e pilota dei Talenti Azzurri FMI. Gli è bastato un secondo posto in gara-1 dietro a Leonardo Zanni per festeggiare il titolo già il sabato. In questa stagione Edoardo Liguori è salito sul podio in tutte le gare collezionando quattro vittorie, altrettanti secondi posti ed un terzo.

Sempre più vicino al titolo Bruno Ieraci in Supersport 300 che con il secondo posto di gara-1 ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio portandolo a +58 sullo spagnolo Nunez Roldan, l’unico pilota che potrebbe ancora potenzialmente contendergli la vittoria del campionato. Gara-1 è stata vinta da Matteo Vannucci, al suo secondo sigillo stagionale. In Supersport 600 la vittoria di gara-1 è andata ad un brillante Luca Ottaviani su MV Agusta davanti ad Emanuele Pusceddu che ha limato il suo distacco in classifica dal leader del campionato Simone Corsi, oggi terzo. Il poliziotto romano ha comunque ha 34 punti di vantaggio. Incerto invece il CIV Superbike con Michele Pirro e Lorenzo Zanetti a pari punti (leggi qui).

