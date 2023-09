Supersport: Can Oncu torna al Mondiale, il calvario è finito

Luce verde per Can Oncu: il 20enne turco è pronto per tornare a correre nel Mondiale Supersport con la Kawasaki Puccetti. L’incidente alla prima curva di Assen, l’aprile scorso, si è rivelato più grave del previsto: qui l’immagine del tremendo botto. Ma dopo oltre quattro mesi di calvario la condizione fisica è finalmente tornata accettabile. Il via libera defintivo è arrivato dopo un provino che il team reggiano ha svolto sul tracciato di Cremona. Can Oncu è pronto per tornare sulla ZX-6 già a partire dal prossimo round iridato, questo fine settimana a Magny Cours, in Francia.

Oltre 300 chilometri di test

Sul tracciato di Cremona il pilota turco ha compiuto 82 giri, pari a circa 300 chilometri. Un impegno più che sufficiente per valutare non solo il recupero dell’arto infortunato, ma la piena condizione fisica pregiudicata dalla lunga inattività. La lesione al braccio era molto seria, per questo la convalescenza è stata così lunga e dolorosa. Adesso Can Oncu potrà utilizzare i quattro round che restano, cioè otto corse, soprattutto per prepararsi al meglio alla sfida Mondiale 2024.

Respiro di sollievo

Per un certo periodo si era addirittura temuto che l’infortunio potesse mettere a rischio la carriera del pilota. “Questo test ci fa tirare un grande respiro di sollievo” ammette Manuel Puccetti, proprietario del team di punta Kawasaki nel Mondiale cadetto. “Il recupero è frutto sia della grande determinazione di Can Oncu, ma anche del prezioso lavoro del Dott. Alessio Pedrazzini che assieme alla Dott.ssa Monica Lazzarotti ed allo staff medico della Clinica Mobile, ha supervisionato tutte le fasi del recupero. C’è stata una sinergia eccellente fra i nostri medici di fiducia e i colleghi turchi che hanno seguito Can Oncu a casa sua. La luce verde per tornare in pista a Magny Cours è arrivata dopo un consulto fra i medici e Kenan Sofuoglu (manager del pilota, ndr).” Il 2024 del team Puccetti parte il prossimo fine settimana.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

.