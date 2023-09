MotoGP Catalunya: Aprilia firma il warm up, cade Bastianini

I ragazzi Aprilia pronti a dire di nuovo la loro, Ducati come risponderà? Tocca oggi alla gara lunga del GP Catalunya, vedremo se i valori si confermeranno in MotoGP o ci saranno cambiamenti. Magari con l’inserimento anche di KTM o di altre Rosse? A referto intanto un incidente per Enea Bastianini, protagonista di un lungo fuoripista nella ghiaia della curva 1 e poi caduto a bassa velocità in prossimità delle barriere, senza conseguenze.

MotoGP Warm Up

Aprilia sta facendo davvero la voce grossa in questo GP Catalunya. I risultati di Aleix Espargaro, Maverick Vinales ed anche Miguel Oliveira parlano di una RS-GP sempre più competitiva. “Ma non siamo ancora un riferimento, per quello è presto” ha dichiarato Massimo Rivola a motogp.com, preferendo così il basso profilo. “Certo siamo un gruppo motivato ed ogni anno stiamo facendo progressi. Stiamo andando bene, ma non siamo ancora da titolo.” Mattinata di lavoro di gruppo, con Espargaro diventato riferimento per la coppia RNF: prove da protagonisti per la gara di questo pomeriggio? Si fanno vedere in questa sessione anche le due Yamaha, anche ieri particolarmente in difficoltà, così come le Honda. Nonostante le parole di Marc Marquez, che ha parlato di qualche miglioramento alla fine della MotoGP Sprint. KTM poi oggi corre con una livrea particolare, grazie alla collaborazione con l’equipaggio svizzero Alinghi.

Foto: motogp.com