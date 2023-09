MotoGP Catalunya: Espargaro cala il bis, paura per Bagnaia

Una giornata segnata da due momenti differenti per la MotoGP. Aprilia vive la sua giornata di gloria con due piloti sul podio, anzi celebrazione particolare con i due che si scambiano letteralmente le moto e procedono così nel proprio giro d’onore, fino agli abbracci al parco chiuso. Ma prima c’è stato il doppio botto che ha fatto sobbalzare: Bagnaia in particolare è in ospedale per controlli più approfonditi alle gambe, idem Bastianini dopo il suo incidente. Da evidenziare la bella gara di Fabio Quartararo, che riesce a chiudere con un sudato 7° posto ed è il migliore tra i piloti delle case giapponesi! Il secondo è Marc Marquez, 13° al traguardo (con la soft posteriore) in una gara di resistenza. La cronaca del GP Catalunya.

MotoGP, paura al via

Ruggito Aprilia nella Sprint, si ripeterà in questa corsa più lunga? Gara di 24 giri da disputare, tante varianti in ballo, dal cielo per ora nuvoloso alle gomme. La scelta degli pneumatici però è piuttosto uniforme anche oggi, tranne per due eccezioni: Marc Marquez ed Iker Lecuona hanno scelto media-morbida, mentre tutti gli altri partono con doppia media. Da registrare un momento insolito: Lecuona è protagonista di un incidente nel giro d’uscita, ma riesce poi a schierarsi regolarmente in griglia. La paura arriva poco dopo con ben due incidenti alla prima partenza (qui i dettagli), si attendono aggiornamenti soprattutto riguardo il campione MotoGP.

MotoGP, la ripartenza

Assente solo il duo Ducati Team, anche Bastianini viene portato prima al Centro Medico, poi in ospedale. Tutti gli altri invece riescono a ripartire dalle posizioni originarie per una gara di 23 giri: ottimo scatto di Martin e della coppia Aprilia factory. Sono proprio loro a prendere il comando, anzi sono ben tre ragazzi della casa di Noale in evidenza: Oliveira vede l’occasione e supera presto Martin, ma lo spagnolo non sta a guardare. KO tecnico per Pol Espargaro, finale amaro anche per Binder: dopo la paura di prima, un problema tecnico alla sua KTM lo costringe al ritiro. Si aggiunge alla lista Raul Fernandez, che rientra mestamente al box, mentre la contesa per il 3° gradino del podio si risolve in favore del pilota Pramac. Almeno fino a 5 giri dalla fine, quando il portoghese sferra nuovamente l’attacco. Ma non è finita.

Duello Aprilia

La contesa si riaccende anche in alto, con Aleix Espargaro che recupera sul compagno di squadra, fino a riagganciarlo ed a superarlo! Vinales finisce anche largo, percorre tutto il tratto dedicato al Long Lap Penalty (per evitare la sanzione) e rientra dietro al compagno di box. Ma guardate la sua gomma…

Non è l’unico, Aleix Espargaro è preso allo stesso modo e non manca anche un grosso rischio a due giri dalla fine. Ma non cede e Aprilia fa la storia in MotoGP, conquistando la sua prima doppietta in classe regina. Jorge Martin alla fine porta Ducati in top 3, pizzico di amarezza per Oliveira che credeva nel primo podio con Aprilia ed invece cede anche nei confronti di Zarco, chiudendo 5° al traguardo.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Aprilia Racing