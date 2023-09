MotoGP, dottor Charte: “Per Bagnaia dobbiamo aspettare la TAC”

Inizio di gara MotoGP davvero shock a Montmelò. Prima lo strike provocato da Enea Bastianini in curva 1, poi il terribile highside in uscita di curva 2 di Francesco Bagnaia, successivamente colpito da Brad Binder alle gambe. Le condizioni del pilota piemontese hanno subito destato preoccupazione, perché l’impatto è apparso abbastanza forte.

Ovviamente, Pecco è stato subito trasportato presso il Centro Medico del circuito per i primi controlli. Antonio Boselli di Sky Sport ha riferito che Davide Tardozzi, team manager Ducati, gli ha riferito che le condizioni del campione MotoGP sembrano meno gravi del previsto. Sia lui sia Bastianini sono stati portati in ospedale a Barcellona.

MotoGP Catalunya, le condizioni di Pecco Bagnaia

Il dottor Angel Charte ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Pecco ha subito un grave politrauma, una moto lo ha investito nella zona femorale e tibiale. Abbiamo fatto delle radiografie di questa zona e abbiamo rilevato una piccola lesione che non sappiamo se sia attuale o vecchia. Dobbiamo fare una TAC e per questo lo abbiamo mandato all’ospedale. A livello cranico, toracico e addominale, è sempre stato normale. Era cosciente e orientato. L’immagine che abbiamo visto proviene dalla radiologia convenzionale, quindi è difficile essere sicuri che non ci sia una frattura. È necessario fare una TAC“.

Charte ha anche aggiunto che Bastianini ha accusato una frattura al malleolo tibiale e del metacarpo della mano sinistra. Non è esclusa un’operazione. Adesso si attendono aggiornamenti ulteriori dall’ospedale di Barcellona per capire meglio le condizioni dei piloti Ducati, accompagnati dal team manager Davide Tardozzi.

Foto: MotoGP