MotoGP, Bagnaia: “Caduta non normale. Misano? Farò di tutto”

Domenica da incubo per Francesco Bagnaia a Montmelò, ma poteva andare molto peggio. Dopo il terribile highside, le sue gambe sono state investite da Brad Binder e si è temuto un infortunio grave. Ma i controlli fatti prima al Centro Medico e poi in ospedale a Barcellona hanno escluso fratture. Davvero fortunato, perché le immagini dell’impatto hanno fatto pensare a qualcosa in più di una forte contusione.

MotoGP Catalunya, il commento di Bagnaia

Bagnaia all’uscita dall’ospedale ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale della MotoGP: “Ho avuto molta fortuna, devo ringraziare. Avevo poco grip già dal warmup lap e ho fatto un highside non normale. Molto difficile individuare cosa sia successo, è stata sicuramente una caduta non normale e già il grip nel warmup lap non era normale“.

Pecco non ha saputo motivare lo spaventoso highside di cui è stato protagonista e anche dalla Ducati non sono arrivate informazioni specifiche, anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota. Lo vedremo a Misano Adriatico nel weekend? Il campione MotoGP risponde così: “Farò di tutto per esserci e provare a fare bene“.

Chi probabilmente non sarà presente nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è il suo compagno di squadra Enea Bastianini. Infatti, il riminese ha rimediato una doppia frattura (malleolo mediale della caviglia sinistra e secondo metacarpo della mano sinistra) e sarà operato in questi giorni. Improbabile che possa correre a Misano. Ducati fornirà ulteriori aggiornamenti appena la situazione del suoi piloti sarà chiara.

Foto: MotoGP