MXGP Turchia, il ruggito di Tim Gajser “Ora sono tornato!”

Ad un anno dall’ultima vittoria Tim Gajser si riprende un successo di GP. L’occasione è arrivata in Turchia, nel terzultimo round della stagione 2023 per lui iniziata in grande ritardo per infortunio. Sbaglia troppo il leader MXGP Jorge Prado, ringrazia soprattutto Romain Febvre, che ne approfitta per guadagnare punti preziosi, ma c’è un secondo ritorno sul podio. Maxime Renaux, anche lui condizionato da un infortunio importante in questo campionato, conquista la prima top 3 dal ritorno in azione. Ottima 5^ piazza di GP per Alberto Forato, Mattia Guadagnini è nono al rientro.

Vittoria MXGP 12 mesi dopo

È tornato in azione a Loket, ovvero da un mese e due settimane. Tanto c’è voluto perché Gajser, campione MXGP in carica, si riprendesse dal pesante infortunio accusato agli Internazionali d’Italia. È quindi il suo 6° GP stagionale, ma arriva l’acuto che stava cercando. La difesa del titolo MXGP è sfumata da tempo, si pensa al 2024 ed il ritorno al successo è l’iniezione di fiducia che gli serviva. “In gara 1 ho avuto dolori alle braccia” ha raccontato Gajser, spiegando così la difficoltà di reazione al sorpasso decisivo di Febvre. In gara 2 voleva rifarsi: “Mi sentivo bene in sella e ho preso un buon margine. Anche se ho commesso un errore, sono rimasto davanti e poi ho di nuovo allungato.” Secondo posto e vittoria, più che sufficiente per prendersi il GP di Turchia. “Ho dimostrato che sono tornato” ha sottolineato. “Ora sono pronto per gli ultimi due round.”

Gara 1: Romain Febvre scatenato

Le qualifiche MXGP non hanno avuto luogo per maltempo, Gajser però si era già messo in evidenza come il più veloce nei turni precedenti. Ecco quindi arrivare la prima pole position di quest’anno, 10 punti diventati una bella iniezione di fiducia in vista delle due gare ad Afyonkarahisar. La prima, con Prado subito a terra ed impegnato in una difficile rimonta (chiuderà 13°), vede il pilota Honda presto al comando, ma c’è qualcun altro che ha la stessa idea. Febvre cerca l’attacco più volte, finché non sfrutta il momento giusto e passa al comando, cogliendo poi la vittoria di manche davanti proprio al campione MXGP in carica. Maxime Renaux è 3°, ottima gara di Alberto Forato infine 5°, così come di Mattia Guadagnini. Al rientro dopo un lungo stop per infortunio, l’italiano di GASGAS aggancia anche il podio, prima di accusare la fatica e cedere il passo.

Gara 2: il ritorno del campione MXGP

La tabella rossa Prado è pronto a rifarsi, ecco l’holeshot, ma di nuovo nelle prime curve ci sono problemi e precipita indietro. Occasione d’oro per Tim Gajser, che non se la lascia sfuggire e si dà presto alla fuga. Tutto facile? Non proprio, visto che incappa in un incidente che rischia di vanificare tutta la fatica compiuta. Maxime Renaux infatti cerca l’aggancio, ma l’alfiere HRC non si batte. Sono passati esattamente 12 mesi dall’ultima vittoria, il campione sloveno si riprende un successo di GP per la prima volta quest’anno! Romain Febvre non vince stavolta, ma continua il suo periodo stellare e recupera un buon bottino su Prado, che comunque arriverà al penultimo round del 2023 con poco meno di 70 punti di vantaggio. Altra gara solida di Alberto Forato, 7° di manche ed infine 5° di GP, mentre Mattia Guadagnini fatica di più in gara 2 ma chiude comunque con un’ottima P9 complessiva al rientro.

MXGP, le classifiche

Classifica di GP: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 45 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 42 p.; 4. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 34 p.; 5. Alberto Forato (ITA, KTM), 30 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 28 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 28 p.; 8. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 24 p.; 9. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 24 p.; 10. Jorge Prado (ESP, GAS), 20 p.

Classifica generale: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 841 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 774 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 676 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 628 p.; 5. Ruben Fernandez (ESP, HON), 570 p.; 6. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 532 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 456 p.; 8. Alberto Forato (ITA, KTM), 444 p.; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 310 p.; 10. Maxime Renaux (FRA, YAM), 302 p.

Foto: mxgp.com