Vigilia complicata per il GP Turchia, terzultimo atto del Mondiale Motocross di scena ad Afyonkarahisar. La gara di qualifica della MXGP non si è disputata per le avverse condizioni meteo. Gli organizzatori hanno stabilito che per definire l’ordine d’ingresso al cancello di partenza delle due manche iridate è valida la classifica delle prove ufficiali. Tim Gajser (Honda) è in pole, avendo preceduto Jorge Prado (GasGas), Jeremy Seewer (Yamaha) e Romain Febvre (Kawasaki). In base alla situazione nella classifica Mondiale, lo spagnolo Jorge Prado potrebbe laurearsi per la prima volta campione del Mondo con due GP d’anticipo. Dovrà guadagnare ulteriori 28 punti su Romain Febvre, il pilota più in forma del momento.

Andrea Adamo passo falso in MX2

Anche il 20enne siciliano della KTM ha un solido vantaggio, ma non bisognerà abbassare la guardia, perchè nel motocross non è mai detta. Si è capito alla perfezione nella gara di qualifica, quando Andrea Adamo è partito discretamente (terzo allo stacco dal cancello), ma è caduto a metà del primo giro. Per fortuna si è rialzato senza danni, ma arrivando solo undicesimo, cioè fuori dalla zona punteggio. In questo modo ha lasciato 9 punti al compagno di squadra Liam Everts, che adesso è a -63 punti, e 7 punti a Jago Geerts (Yamaha), risalito a -95 dalla vetta. Ricordiamo che restano ancora tre GP da disputare: dopo la Turchia il Mondiale Motocross farà tappa il 17 settembre a Maggiora (Novara) per concludersi la settimana successiva a Matterly Basin, in Gran Bretagna. In tutto restano da assegnare 170 punti.

Ecco come e dove vedere il GP Turchia

La mini sfida di qualifica MX2 è stata vinta dal tedesco Simon Langerfelder (KTM), sempre molto incisivo sulla breve distanza. Qui la guida al GP, con la situazione di classifica nelle due categorie e l’intera programmazione TV e streaming.